Madagascar: Expression - Gen-Z, bravo !

Merci les gars. En fait, celle-ci n'est guère une association de jeunes déterminés. C'est une culture née en Asie du Sud, traversant l'Océan Indien, le troisième plus grand océan au monde. Du Népal à Madagascar en passant par le Kenya, le mouvement a conscientisé les populations.

La Gen-Z Madagascar a bousculé « une monarchie qui ne dit pas son nom », comme le regretté Arcadus Ralaivao le disait. À part l'eau et l'électricité, l'égalité des chances, l'intégrité, dire non à la corruption, l'équilibre régional, tout cela était parmi leurs revendications. Par conséquent, en l'espace de deux semaines, le régime orange s'est effondré.

« Oser » la qualité spécifique

Mais, la lutte continue sous une autre forme étant donné que les choses ne se déroulent pas comme prévu. Agés entre 16 et 30 ans, ces jeunes, au contraire de leur aïeux Babyboomers, ne se fient plus des discours éloquents.

Ils ont horreur des palabres, seul le résultat compte. Ayant cassé le schéma que leurs aînés (X) et leurs cadets (Y) n'ont jamais osé, la Gen-Z a concrétisé leur hardiesse. Dès lors, ces premiers vont grossir le rang des soutenir. « Alefa zandry », « Vas-y petit-frère », tels sont les mots d'encouragement.

Ensemble, ils ont craché leur mécontentement longtemps retenu au fond de leurs entrailles... Le système à Madagascar a perduré plus de 65 ans. Basé par le népotisme, le clientélisme, l'infantilisation du peuple malgache, le fond de la politique du pays doit être purifié.

Les zoomeurs veulent à tout prix en finir avec la méthode qui fait stagner la nation. En outre, leur spécificité est de ne pas avoir de leader. « Que tout le monde donne son maximum sur le terrain », a avancé l'un d'entre eux lors de la manifestation du vendredi 25 septembre 2025. En effet, les forces de l'ordre ne sont pas parvenus à mater la résistance.

L'autre Z comme Zombie

Actuellement, des usurpateurs pervertissent la lutte des braves et des martyrs. Les fils de notaires ainsi que les « gamins bien nés », cherchant à centraliser tous les commandements, installent sur toute la Grande-Île des associations.

Ils brouillent les pistes, sèment la zizanie entre les manifestants. C'est ce qu'on appelle la Gen-Zombie manoeuvrée par les dinosaures, les caméléons politiques. Faut-il encore rappeler que la girouette n'a cessé de suivre le courant du vent ? De ce fait, la protestation vire en eau de boudin.

« Les politiciens interviennent en vue de détruire dès maintenant la culture entretenue par ces courageux afin que les benjamins soient contrôlés », a appuyé Baptiste Andriamanavotra, un activiste de 25 ans.

Cette interception du courant idéologique permettra aux politicards de reprendre les rênes du pouvoir. Et pour calmer la majorité, une offre de réduction de forfait Internet a été mise à disposition de la population.

Une vieille astuce : quand les enfants s'affolent, on leur donne des bonbons. En réalité, nos zoomeurs sont à la fois connectés sur Internet et conscients de la réalité. Ils ne sont pas dupe à ce point !

Quoi que l'on dise, l'héritage semble être passé. Les progénitures ont aussi le droit de dire « Non ! ». Une négation n'allant pas à l'encontre de la tradition à laquelle elles s'attachent. Toutefois, la coutume ne devrait point être une source d'inspiration de domination.

Indomptable de nature, cette Gen-Z est une balise lumineuse éclairant le chemin vers la vertu, la justice et l'équité. Désormais, les jeunes surveillent de près les dirigeants qu'ils ont instaurés. Ceux-ci auront-ils les épaules assez larges ? Certes, il s'avère trop tôt pour les juger. Cependant, ils ont intérêt à faire bouger les choses.