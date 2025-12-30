Sénégal: Électricité - Baisse du tarif Woyofal, ce qui va changer dès ce 1er janvier 2026

Bonne nouvelle pour les ménages sénégalais abonnés au prépaiement : à compter du 1er janvier 2026, le tarif de l'électricité sur le système Woyofal connaîtra une baisse ciblée, conformément à une décision officielle de la Commission de régulation du secteur de l'électricité (Crse). Cette mesure, voulue par le gouvernement, vise principalement à alléger la facture des petits consommateurs.

Dans sa décision n°2025-140 adoptée le 26 décembre 2025, la Commission de régulation du secteur de l'électricité (Crse) a validé la nouvelle grille tarifaire soumise par la Senelec, après s'être assurée de sa conformité avec le Code de l'électricité, le contrat de concession et la formule de contrôle des revenus du secteur. Cette révision entre en vigueur dès le 1er janvier 2026.

Une baisse d'environ 10% sur les premiers kilowattheures

Concrètement, la baisse concerne la première tranche de consommation des clients domestiques petite puissance (DPP), catégorie à laquelle appartiennent la majorité des utilisateurs du Woyofal. Le prix du kilowattheure pour la tranche comprise entre 0 et 150 kWh passe ainsi à 82 FCfa, contre environ 91 FCfa auparavant, soit une réduction de 10 %.

Cette décision s'inscrit dans une orientation clairement assumée par l'État. Par courrier en date du 10 décembre 2025, le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines avait notifié à la Crse la volonté du gouvernement de réduire le tarif de la première tranche, afin de préserver le pouvoir d'achat des ménages modestes dans un contexte de coût de la vie élevé.

Si la première tranche est revue à la baisse, les autres niveaux de consommation restent, eux, inchangés. La deuxième tranche (151 à 250 kWh) demeure facturée à 136,49 FCfa le kWh, tandis que la troisième tranche, au-delà de 250 kWh, est fixée à 159,36 FCfa le kWh.

Les seuils de consommation restent également identiques, et la Crse précise que cette baisse s'applique aussi bien aux clients en pré-paiement (Woyofal) qu'aux abonnés en post-paiement, évitant ainsi toute discrimination entre usagers.

Un soulagement pour les petits consommateurs

Dans les faits, cette réforme profitera essentiellement aux ménages dont la consommation mensuelle reste contenue dans la première tranche. Pour eux, les recharges Woyofal devraient permettre d'obtenir davantage de kilowattheures pour le même montant, dès les premiers achats du mois.

En revanche, les foyers à forte consommation ne verront pas nécessairement leur facture baisser, la logique de la nouvelle grille tarifaire reposant sur une tarification progressive, qui encourage la maîtrise de l'énergie.

Dans sa note, la Crse a enfin assuré que cette baisse tarifaire ne remet pas en cause l'équilibre financier du secteur. L'analyse menée par le régulateur conclut que la nouvelle grille respecte le revenu maximum autorisé (Rma) de la Senelec pour l'année 2026 et n'introduit aucune distorsion par rapport aux règles en vigueur.

Chargée de la mise en œuvre, la Senelec devra désormais assurer la diffusion de cette nouvelle tarification auprès des consommateurs, alors que le Woyofal demeure le principal mode d'accès à l'électricité pour des millions de Sénégalais.