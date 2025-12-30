Sénégal: Energie - Baisse des tarifs d'électricité dès le 1er janvier 2026

Le Conseil de régulation de la Commission de Régulation du Secteur de l'Énergie (CRSE) a officiellement, dans un communiqué, approuvé la nouvelle grille tarifaire de Senelec. Conformément à la volonté du Gouvernement, une baisse ciblée de 10 % sera appliquée dès le début de l'année prochaine pour soulager les petits consommateurs.

Le paysage énergétique sénégalais s'apprête à connaître un changement majeur dès l'entame de la nouvelle année. Le Conseil de régulation de la Commission de Régulation du Secteur de l'Énergie (CRSE) a officiellement approuvé, par la décision n°2025-140, la nouvelle grille tarifaire de Senelec qui entrera en vigueur le 1er janvier 2026. Cette mesure fait suite à une directive du Gouvernement, transmise par le Ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, visant à alléger les charges des ménages et des petits professionnels.

L'innovation majeure de cette nouvelle tarification réside dans une baisse ciblée de 10 % appliquée exclusivement sur la première tranche de consommation. Cette réduction bénéficiera aux clients Domestiques Petite Puissance (DPP) ainsi qu'aux clients Professionnels Petite Puissance (PPP). La CRSE précise que cette baisse de prix concerne aussi bien les usagers en mode post-paiement que ceux utilisant le système de prépaiement Woyofal, garantissant ainsi une équité de traitement entre tous les petits consommateurs.

Sur le plan social, l'impact de cette décision est considérable, selon la note, puisque la baisse concernera plus de 2,6 millions de clients sur l'ensemble du territoire national en 2026. Concrètement, pour la catégorie domestique petite puissance, le prix du kilowattheure sur la première tranche (allant de 0 à 150 kWh) est désormais fixé à 82,00 FCFA. Pour les professionnels de petite puissance, ce tarif descend à 147,43 FCFA pour les 50 premiers kilowattheures consommés.

