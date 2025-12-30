Madagascar: Mandoto - Un blessé et 5 millions d'ariary dérobés lors d'un cambriolage armé

Plus de cinq millions d'ariary en numéraire, des marchandises issues d'un commerce de proximité, des effets personnels ainsi qu'une arme à feu appartenant au propriétaire du lieu ont été dérobés lors d'un cambriolage accompagné de violences survenu dans la nuit du samedi 27 décembre 2025 dans le fokontany et la commune de Vasiana, district de Mandoto, région Vakinankaratra. L'attaque a également fait un blessé grave.

Les faits se sont produits aux alentours de 23h55. Le chef du Poste avancé (PA) de la gendarmerie de Beakanga a été alerté par téléphone d'un acte de banditisme en cours dans cette localité.

Une équipe de trois éléments de la gendarmerie, conduite par le chef du PA, s'est aussitôt rendue sur place afin de procéder aux premières constatations et d'engager les recherches nécessaires.

D'après les informations recueillies sur les lieux, un groupe d'environ six individus armés, dont trois portaient des armes à feu, aurait ciblé un domicile servant également de point de vente. Les malfaiteurs seraient entrés par le mur nord, à l'aide d'une échelle de fortune en bois.

Après avoir tiré trois coups de feu, ils auraient forcé la porte, contraint les occupants à remettre l'argent disponible, puis rassemblé divers articles du magasin. Au cours de l'agression, le propriétaire de la maison, âgé de 50 ans, aurait été grièvement blessé à la tête à coups de hache.

Les assaillants auraient ensuite pris la fuite en se séparant en deux groupes, l'un en direction de l'est et l'autre vers le nord. À l'arrivée des forces de l'ordre, la victime avait déjà été évacuée par sa famille vers Antsirabe, après avoir reçu des soins d'urgence au CSB II de Vasiana.

Une enquête a été ouverte afin d'identifier les auteurs de cet acte criminel. Le Poste avancé de Beakanga est chargé du suivi du dossier et rendra compte de l'évolution des investigations.