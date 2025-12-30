Afrique: Sénégal-Bénin - Kalidou Koulibaly, le mur à 100 briques

Le Sénégal défie le Bénin ce mardi 30 décembre pour la 3e journée de la CAN 2025 dans le groupe D. Leaders avant ce match, les Lions voudront garder la 1re place pour rester à Tanger. Pour Kalidou Koulibaly, cette rencontre aura une saveur particulière puisque ce sera sa 100e sélection.

En entrant sur la pelouse du stade Ibn Batouta de Tanger ce mardi, brassard au bras, afin de guider ses coéquipiers vers la 1re place du groupe D, Kalidou Koulibaly ne pensera sans doute pas à son cas personnel. Mais l'histoire, elle, n'oubliera jamais ce 30 décembre 2021. Cette date marquera le centenaire de Kalidou Koulibaly avec la sélection sénégalaise.

Oui, 100 sélections. Il sera simplement le 3e joueur de l'histoire des Lions à atteindre ce chiffre exceptionnel, après ses coéquipiers Idrissa Gana Gueye (qui fêtera sa 123e cape s'il joue) et Sadio Mané (qui honorera sa 119e sélection s'il entre sur la pelouse). Le capitaine a inscrit 2 buts et délivré 6 passes décisives depuis ses débuts.

Une régularité à toute épreuve

Kalidou Koulibaly a porté le maillot du Sénégal pour la première fois le 5 septembre 2015 dans un match amical face à la Namibie (victoire 2-0). Il avait d'ailleurs disputé l'intégralité de la rencontre. Puis, 4 jours plus tard, il a débuté sur le banc lors d'un autre amical contre l'Afrique du Sud, entrant en jeu à 26 minutes de la fin. D'ailleurs, ce 9 septembre 2015 est à graver dans les annales puisque c'est le seul match, en 99 sélections, où il a joué comme remplaçant.

Par ailleurs, Kalidou Koulibaly fait preuve d'une régularité exceptionnelle. En 99 sélections, il a été titulaire 98 fois, et n'a été remplacé qu'à 7 reprises. Ce qui fait qu'il a disputé l'intégralité des matchs du Sénégal 91 fois. Malgré l'âge (34 ans) et la forte concurrence, il continue d'être un maillon essentiel. La preuve : depuis 2021, il n'a été remplacé que deux fois : en novembre 2024 au Burundi lors des qualifications à la CAN 2025, et en novembre 2025 lors du match amical contre le Kenya.

Et la seule fois où Koulibaly est resté sur le banc sans jouer, c'était devant l'Irlande en juin 2025. À noter que le défenseur n'a reçu qu'un seul carton rouge avec les Lions, le 2 septembre 2017 au stade Léopold Sédar Senghor contre le Burkina Faso (0-0) lors de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018.

Depuis sa 1ère sélection, le numéro 3 n'a raté que 2 rassemblements. D'abord en octobre 2018 contre le Soudan (3-0) et la Guinée équatoriale (1-0) sur un choix d'Aliou Cissé de le laisser au repos. Ensuite deux ans après, en octobre 2020, où il avait été testé positif au Covid-19.

Monsieur 100 % à la CAN

Ce soir, Kalidou Koulibaly va disputer son 20e match en Coupe d'Afrique des Nations (CAN). Il est le 4e sénégalais le plus capé de l'histoire du tournoi, juste derrière Henri Camara (22), alors que la 1re place est occupée par Sadio Mané et Idrissa Gana Gueye (24). Il restera à jamais le premier capitaine à soulever le trophée le 6 février 2022, au Cameroun.

Cependant, le chiffre le plus extraordinaire est que Kalidou Koulibaly, qui dispute sa 5e CAN, a joué l'intégralité de tous les matchs de CAN depuis sa première participation en 2017. Régularité.