Sénégal: Dakar Dem Dikk - Direction et travailleurs scellent un accord d'entreprise structurant

Dakar Dem Dikk (DDD) a franchi une étape majeure de son histoire sociale avec la signature officielle de son accord d'entreprise entre la Direction générale et les représentants du personnel.

La cérémonie, tenue hier, lundi 29 décembre en présence d'autorités administratives, de partenaires sociaux et de responsables syndicaux, consacre l'aboutissement de plusieurs mois de négociations intenses et marque l'ouverture d'une nouvelle ère de gouvernance participative au sein de la société nationale de transport public.

Dans son discours, le Directeur général de Dakar Dem Dikk, Assane Mbengue, a souligné la portée stratégique de cet accord, intervenu dans un contexte de concurrence accrue et de profondes mutations du secteur des transports publics au Sénégal.

Selon lui, ce texte est le fruit d'« un processus long, exigeant et profondément collectif », guidé par l'anticipation, l'adaptation et la transformation managériale. Il a insisté sur la volonté de la direction de créer un environnement de travail stable, motivant et propice à la performance collective, tout en consolidant durablement la paix sociale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'accord introduit des avancées notables, notamment la perspective d'un bonus annuel indexé sur la performance de l'entreprise, sous réserve de l'autorisation préalable du président de la République, ainsi que le renforcement des avantages sociaux.

Il clarifie la classification des emplois, structure davantage les parcours professionnels et fait de la promotion interne un levier central de gestion des carrières. « Au-delà des mesures matérielles, cet accord refonde l'organisation des carrières et consolide durablement le climat social », a affirmé Assane Mbengue, qui a pris l'engagement solennel d'en assurer l'application rigoureuse et loyale.

Président du Haut Conseil du Dialogue Social (HDS), Mamadou Lamine Dianté a salué une démarche exemplaire, en parfaite cohérence avec les orientations du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable.

Il a estimé que Dakar Dem Dikk pouvait désormais servir de modèle aux autres secteurs d'activité, soulignant que cet accord jette les bases de relations professionnelles rénovées et d'un climat social apaisé, favorable à une répartition équitable des résultats et à l'amélioration des performances au service des usagers.

Représentant le ministère des Transports terrestres, Babacar Fall a reconnu que les négociations avaient été « exigeantes, parfois très difficiles, mais toujours constructives ». Il a salué la maturité des différentes parties prenantes et réaffirmé l'engagement de l'État à soutenir toute initiative favorisant la stabilité sociale, la modernisation du secteur et l'amélioration des conditions de travail, dans un contexte de transformation des systèmes de mobilité.

Du côté du personnel, Marc Fodé Tendeng, représentant des collèges du personnel, a qualifié la journée d'« historique ». Il a rappelé que cet accord collectif adapte le droit du travail aux spécificités de Dakar Dem Dikk et constitue une véritable feuille de route engageant durablement la direction et les salariés.

Il a toutefois interpellé la tutelle sur les défis structurels auxquels fait face l'entreprise, notamment la concurrence, la faible part de marché, les charges élevées et la nécessité d'un repositionnement dans un système de transport multimodal.

Enfin, Masseck Ndiaye, représentant des syndicats, a insisté sur la dimension morale, administrative et juridique de l'accord. Saluant l'engagement personnel du Directeur général et la résilience des partenaires sociaux, il a rappelé que les négociations, bien que difficiles, ont été menées exclusivement dans l'intérêt des travailleurs.