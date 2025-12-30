Sénégal: Passation de service à l'OFNAC - Moustapha Ka officiellement installé dans ses fonctions

Le magistrat Moustapha Ka, a été officiellement installée dans ses fonction de nouveau président de l'Office national de lutte contre la corruption (OFNAC).

La cérémonie de passation de service a eu lieu au siège de l'OFNAC hier, lundi 29 décembre 2025, soit une semaine après la prestation de serment des douze membres de l'organe de contrôle, le lundi 22 décembre dernier, à la Cour d'appel de Dakar.

Le nouveau président de l'Office national de lutte contre la corruption (OFNAC), Moustapha Ka, a officiellement pris fonction hier, lundi 29 décembre 2025. Dans son discours, il a souligné la nature particulière de l'OFNAC, une institution née de l'aspiration citoyenne à plus de justice, d'équité et de transparence dans la gestion des affaires publiques.

M. Ka a rendu un hommage appuyé à son prédécesseur, Serigne Bassirou Gueye, qu'il a décrit comme un collègue et compagnon de parcours. Il a reconnu que sous son leadership l'OFNAC a consolidé ses bases institutionnelles, renforcé sa crédibilité et obtenu des résultats notables dans la prévention et la détection des pratiques de corruption, souvent dans un contexte exigeant. Moustapha Ka a insisté sur sa connaissance intime de l'institution et de ses défis.

Refusant toute approche précipitée, le nouveau président de l'OFNAC a affirmé que la lutte contre la corruption se construit dans la durée, par la méthode, l'exemplarité et l'intelligence collective.

Au cœur de sa vision figure la prévention, qu'il considère comme la stratégie la plus efficace contre la corruption publique, notamment à travers l'éducation citoyenne, les universités et les centres de formation.

L'ancien président de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), Serigne Bassirou Gueye, a, pour sa part, a affirmé quitter ses fonctions avec un «sentiment de satisfaction totale», fruit d'un travail collectif mené dans un contexte reconnu comme difficile. Il a rappelé que la lutte contre la corruption est un combat de longue haleine, exigeant à la fois répression, prévention et pédagogie citoyenne.

Sous son mandat, l'OFNAC a enregistré des avancées significatives. De la mise en œuvre complète de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption à la régularisation des rapports d'activité couvrant une décennie, l'institution a renforcé sa crédibilité et sa rigueur.

Les chiffres évoqués sont parlants : plus de 2 400 plaintes enregistrées depuis la création de l'Office, une hausse spectaculaire des dénonciations en 2024, des dizaines de rapports transmis à la justice et un suivi accru des déclarations de patrimoine. À cela s'ajoutent des audits internes, une meilleure gouvernance financière et une présence affirmée sur la scène internationale.