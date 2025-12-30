Afrique: Pape Thiaw, sélectionneur des « lions » - « Terminer 1er du groupe »

interview

Comment préparez-vous ce match face au Benin ?

Avec beaucoup de sérieux et de calme. Nous analysons les points forts et ses points qu'on doit améliorer. Il faut maintenant être tranchants et déterminés pour aller chercher cette victoire qui nous tient à cœur. Si nous respectons notre plan, nous avons nos chances d'obtenir la victoire.

Comment comptez-vous régler le problème d'efficacité dont l'attaque fait montre ?

Le plus dur c'est de se procurer des occasions dans un match de football. On y travaille, et on parvient à s'en procurer. Maintenant, il faut essayer de les concrétiser. Le dernier geste appartient aux joueurs, qui ont tellement envie de savourer à eux de se déconcentrer même s'il faut reconnaitre qu'en face on peut se retrouver contre un bon gardien. On travaille pour ça et espérons que demain (ce mardi) cela va prendre.

Quelles sont les chances de Ibrahim Mbaye qui fait bonne impression, dans le 11 de départ ?

C'est une chance un joueur comme Ibrahima, qui est en train de montrer de bonnes choses, de gagner des titres à 17 ans (Champions League, Mondial des clubs, coupe intercontinentale...) Il rejoint en sélection un groupe des joueurs comme Sadio, Coulibaly, qui ont aussi gagné.

Maintenant, il faut bien le couvrir, c'est un joyau. On sait ce qu'il peut apporter beaucoup à l'équipe. Je suis parti le chercher plusieurs fois, notamment en Youth League. C'est un garçon éduqué, le peuple Sénégalais l'adore...

J'aurai aimé que vous me dites donnez-moi le 11 de l'équipe qui va jouer (rires). Mais là, vous êtes obligés d'attendre demain (ce soir, Ndlr). Les joueurs sont importants, surtout les cadres.

Je suis en phase avec eux, je discute avec eux. Ibrahima (Mbaye) est apprécié partout le Sénégal. A 17 ans, le fait d'accepter de jouer pour son pays d'origine et rendre fier ses parents est une très bonne chose. Il rejoint un groupe de patriotes. J'aurai bien aimé qu'il soit là le jour où on s'entraînait pour la dernière fois au stade Léopold Sédar Senghor pour voir comment le pays l'aime.

Avec cet effectif, est-ce que le Sénégal réclame ou assume son statut de favori ?

On assume qu'on fait partie des favoris. Mais on sait que la Coupe d'Afrique des nations reste une compétition très difficile. Les matchs se gagnent sur le terrain. Il faut continuer à travailler pour avoir les trois points.

Avez-vous un problème pour faire des choix ?

Pas du tout ! Quand on a des joueurs compétitifs, qui ont tous envie de jouer, de donner le meilleur de nous-mêmes. Mais, il y a des choix à faire. Ce n'est pas du tout facile de faire des choix espérons que ce soit les bons. On a un bon groupe où la concurrence est saine.

Quid de l'équilibre dans l'entre jeu ?

Si on regarde sur certains aspects, je pense qu'il y a un équilibre. On a joué nos deux premiers matchs. Il y a certaines choses à régler et on travaille là-dessus.

Possible turnover ?

On a des joueurs compétitifs, qui sont prêts. Le match de demain (ce soir, Ndlr) demande beaucoup de joueurs frais vu la répétition des matchs. Tous les joueurs ont importants. On est en train de voir ce qu'il faudra face au Benin, la meilleure des solutions pour jouer ce match.

Quelle sera la clé du match ?

La clé, ce sera l'humilité. L'équipe a assez souffert. La fraicheur va beaucoup joué dans ce genre de match. Cela peut se jouer sur des détails, j'espère qu'on sera armés sur tout pour obtenir cette victoire.

Le Sénégal pourrait affront l'Algérie en 8emes s'il termine 2eme. C'est un risque a éviter ?

Quand on est favori, on ne doit pas se soucier de la suite ou d'un adversaire qui sera en face. Si on doit se déplacer pour affronter n'importe quelle équipe, on le fera. De l'autre côté, aussi, personne ne voudra affronter le Sénégal. Maintenant, il faut se concentrer sur le Bénin, être prêt et déterminé pour aller chercher cette victoire et ne pas être dans des calculs.

Quel est ce message que vous souhaitez envoyez au peuple sénégalais ?

Le message, les joueurs le savent. Il faut prendre match par match. Quoi qu'on dise, on est premier au classement. Il y aura un match difficile demain (ce soir, Ndlr). Si on respecte notre plan de jeu, on a toutes nos chances. Même si un match n'est gagné d'avance.

Vous ne pensez pas que vous devriez revoir le positionnement d'Ismail Sarr et Ilman Ndiaye qui n'arrivent pas à être performants ?

Ce sont deux joueurs intelligents qui peuvent jouer à tous les postes. Ils ont la liberté de permuter. C'est vrai que Ismaila Sarr qu'on connait, on ne l'a pas encore vu. Mais ça va venir, on a encore besoin de lui. Il n'a pas encore la réussite mais on est là pour l'aider. Ça viendra demain (ce soir, Ndlr) ou dans les matchs à venir.