Afrique: CAN 2025 - Bénin-Sénégal au stade de Tanger à 19 h Gmt : l'heure de vérité

Les Lions se sont mis une pression de plus en concédant un match (1-1) le 27 décembre face à la Rd Congo. Toujours leaders du groupe D, ils ont l'obligation de terminer à cette station qui leur assure de jouer les 8emes, puis les quarts de finale à Tanger et surtout éviter l'Algérie, leur bête noire.

Pour ce, ils doivent s'imposer largement devant les Guépards du Benin, à la cherche d'un petit point pour composter son ticket parmi les deux meilleurs troisièmes. Gagner, mais surtout gagner largement le Benin ce soir au stade de Tanger lors de la 3eme et dernière journée des phases de poule du groupe D.

C'est la seule et unique mission des Lions. Surtout qu'à la même heure (19 h GMT), la Rd Congo va tenter de doubler le Sénégal en s'imposer largement aussi devant la modeste équipe du Botswana déjà éliminé après deux défaites d'affilée.

Terminer premiers de la poule serait synonyme d'une confirmation du statut de favori qui est collé sur la peau des Lions, qui faudrait le reconnaitre, ne manque d'arguments pour monter sur la plus haute marche du podium le 18 janvier 2026.

Toutefois, la sélection sénégalaise traine aujourd'hui une grosse tare : c'est l'inefficacité offensive dont les attaquants font montre. Sans occulter les changements tardifs qui indisposent plus d'un technicien. Pape Thiaw est attendu. Ce soir, c'est l'heure de vérité.