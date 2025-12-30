Togo: Polémique stérile

30 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

Les institutions de la République ont présenté leurs vœux mardi au président du Conseil, Faure Gnassingbé.

Cette cérémonie suscite toutefois des réactions au sein de la classe politique.

Certains opposants estiment que le destinataire naturel de ces vœux devrait être le Président de la République, présenté comme le garant de l'unité nationale.

À leurs yeux, le président du Conseil, chef du gouvernement, émane d'une majorité politique et ne devrait pas, à ce titre, concentrer ce type d'hommages institutionnels.

Faux débat, répond Gilbert Bawara, le ministre des Relations avec le Parlement et les Institutions. 'Cette cérémonie procède d'une pratique républicaine courante', explique-t-il.

A défaut d'arguments et de programmes, les opposants cherchent en permanence la petite bête.

