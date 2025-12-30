Togo: Vers une stratégie nationale de facilitation des échanges

Avec l'appui de TradeMark Africa, le Togo s'engage dans l'élaboration d'une stratégie nationale de facilitation des échanges, un outil appelé à renforcer la compétitivité de l'économie nationale et à consolider le positionnement du pays comme hub logistique régional.

Selon le ministère du Commerce, ce document de politique publique reposera sur un diagnostic approfondi des procédures commerciales, des formalités aux frontières ainsi que des chaînes logistiques. L'objectif est d'identifier les goulots d'étranglement, de simplifier les démarches et de réduire les coûts et délais liés aux opérations d'importation, d'exportation et de transit.

Cette initiative s'inscrit dans la dynamique de transformation économique engagée par le gouvernement, qui mise sur le commerce, la logistique et les services pour soutenir la croissance et l'intégration régionale.

Fondée en 2010, TradeMark Africa s'impose comme l'une des principales organisations d'Aide pour le commerce sur le continent africain. Sa mission est de stimuler le commerce intra-africain, accroître la part de l'Afrique dans le commerce mondial et promouvoir un commerce plus inclusif, durable et bénéfique aux populations les plus vulnérables.

Organisation à but non lucratif, TradeMark Africa opère grâce au soutien d'une large coalition de partenaires au développement. Parmi eux figurent notamment le Canada, le Danemark, l'Union européenne, la Finlande, la France, la Fondation Gates, l'Irlande, la Fondation Mastercard, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède et le Royaume-Uni. Ce financement permet à TMA de mener des interventions structurantes au service des économies africaines.

L'approche de TradeMark Africa repose sur une collaboration étroite avec les institutions régionales et continentales, les gouvernements nationaux, le secteur privé et la société civile. L'objectif est de lever les obstacles au commerce, d'améliorer les chaînes logistiques et de créer un environnement favorable à l'investissement à travers le continent.

Depuis sa création, TMA a enregistré des résultats significatifs, en particulier en Afrique de l'Est et dans la Corne de l'Afrique. Ses actions ont contribué à réduire de 16,5 % les délais de transit des marchandises le long du corridor Nord reliant Mombasa à Bujumbura.

Aux postes frontières à guichet unique, les temps de passage ont été réduits en moyenne de 70 %, facilitant ainsi la circulation des biens et des personnes.

TradeMark Africa est opérationnelle dans 14 pays d'Afrique de l'Est, de l'Ouest, d'Afrique australe et de la Corne de l'Afrique.