Togo: Le programme de transferts monétaires lancé dans la région des Savanes

30 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

Le programme de transferts monétaires poursuit son déploiement.

Après Lomé, il a été lancé lundi dans la Région des Savanes, lors d'une cérémonie présidée par le gouverneur Atcha-Dédji Affoh.

À l'instar de la phase pilote menée dans la capitale, des ménages rigoureusement identifiés bénéficieront de transferts directs d'un montant de 25 000 Fcfa. Les paiements se feront par des canaux numériques sécurisés et transparents, afin de garantir une distribution efficace et traçable des fonds.

« Ces transferts ne constituent pas une simple aide ponctuelle. Ils s'inscrivent dans une vision durable de renforcement de la résilience des ménages », a souligné Atcha-Dédji Affoh.

Selon le gouverneur, le choix de la région des Savanes pour abriter cette cérémonie témoigne de l'attention particulière portée aux populations du Nord par les autorités.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.