Congo-Brazzaville: Trophée Congolese Women Excellentia - Josiane Mouhani lauréat du prix « femme de foi »

La Congolaise Josiane Mouhani fait partie de la cinquantaine des femmes d'exception de l'Afrique centrale primées lors de la troisième édition du trophée Congolese Women Excellentia organisée, cette année à Kinshasa, par la Fondation Alpha Perla sur le thème « Femmes d'Afrique centrale : ambition, excellence, impact ».

Cette distinction vient couronner l'engagement de cette femme de foi. Présidente de la Fondation « Josiane Mouhani pour les délaissées », une ONG qui est encore à ses premiers pas, Josiane Mouhani est également secrétaire nationale chargée des questions du genre au Parti des démocrates congolais, ex Parti pour le développement communautaire de Donatien Itoua, une formation politique de la majorité présidentielle. En effet, son parcours, marqué par le sacrifice et la détermination, illustre la résilience des femmes africaines face aux défis du développement.

« J'ai plusieurs casquettes, nous étions à 3 à représenter le Congo Brazzaville dans les catégories de femme de foi, femme influente, et femme politique. Être servante de Dieu ne suffit pas, il faut mener des actions de sensibilisation et accompagner les femmes dans leurs visions, les exhorter à garder surtout la foi et à la pratiquer parce qu' avec Dieu nous ferons des exploits, comme le dit la Bible », avoue la lauréate.

En effet, à travers sa fondation éponyme, Josiane Mouhani œuvre dans l'encadrement des jeunes filles-mères et l'accompagnement sur l'autonomisation des femmes. « Je me prépare pour une marche sur la sensibilisation à la délinquance juvénile dans notre pays, parce que nous savons tous ce qui se passe au Congo, notamment l'affaire des kulunas. Nous ne voulons plus de ce phénomène, c'est pourquoi nous sensibilisons les mamans afin qu'elles puissent bien éduquer et protéger leurs enfants », a partagé cette femme de foi, après son retour au pays.

Organisé chaque année par la Fondation Alpha-Perla, ce trophée a pour objectif de récompenser les femmes influentes. Il s'agit spécifiquement de valoriser l'excellence féminine ; favoriser le réseautage féminin transfrontalier ; stimuler l'autonomisation des femmes ; célébrer et promouvoir le patrimoine culturel africain ; mettre en lumière les artistes et créatrices locales.