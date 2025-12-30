Congo-Brazzaville: Coupe inter ligues - Brazzaville réalise le doublé

La compétition lancée le 27 décembre au Centre technique d'Ignié s'est achevée le 29 décembre par les victoires de Brazzaville dans les deux versions.

Chez les garçons, Brazzaville 2 a pris le meilleur sur Pointe- Noire 3-1. Chez les filles, Brazzaville 1 a écrasé l'autre équipe de la ville capitale (Brazzaville 2) 8-2. Ce succès de Brazzaville est donc logique puisque cette ligue a aligné deux équipes par version, une de plus que les autres dans chaque version. Les enjeux de cette compétition organisée par la Fédération congolaise de football étaient de détecter les talents. La présence de Deo Gracia Bassinga à l'ouverture pour donner le coup d'envoi en tant que parrain a été une source d'inspiration pour ces jeunes.

Bassinga a été découvert lors de la première édition du Championnat national U17 organisée en 2021 par la Fécofoot chez les Diables noirs. Une année après il a confirmé tout le bien qu'on pensait de lui en remportant avec les Diables rouges U-20 le tournoi de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale organisé en 2022 à Brazzaville. Il a été meilleur joueur et buteur de cette compétition au terme de laquelle le Congo était qualifié à la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations de la catégorie. « Je veux encourager ces jeunes parce que moi aussi je sors de ces tournois. J'ai eu à briller . Aujourd'hui je demanderai aux jeunes de rester focus sur ce tournoi car il peut leur donner une bonne expérience et une bonne progression », a commenté l'international congolais évoluant en Géorgie désormais convoité par plusieurs clubs étrangers.

La grand-messe regroupant les U-15 chez les garçons et U16 chez les filles a tenu toutes ses promesses et a en effet permis d'élargir le champ d'action en matière de détection de nouvelles pépites. La réussite de cette première édition part de la participation record de toutes les onze ligues départementales que compte la Fécofoot. Elles ont communié ensemble et partagé leur passion pour le football. Les talents se sont exprimés et les équipes venant de la Likouala, la Cuvette, la Sangha ont prouvé qu'elles n'ont rien à envier à Brazzaville, Pointe-Noire...

« Je ne m'attendais pas que dans toutes les ligues les filles jouent au ballon. J'ai vu des talentueuses mais pour le constater il fallait qu'elles viennent. Pour nous, le plus important c'est la détection pour avoir une idée d'une équipe nationale. Il faut que toute la Nation soit représentée. Le Congo n'est pas seulement Brazzaville ni Pointe-Noire. Cette première édition nous a permis de rassembler les enfants dans un seul endroit, de jouer avec plaisir et en même temps nous détectons les talents qui dans deux ou trois ans peuvent faire la fierté du Congo », a expliqué Jacques Ontsira, président du comité d'organisation.

En effet, la compétition a aidé les jeunes garçons et les filles à développer leurs compétences, à forger leur caractère et nouer les liens d'amitié durables avec les jeunes d'autres ligues. Ces enfants ne sont pas rentrés dans leur département respectif les mains vides. Chaque joueur a reçu des organisateurs un ballon, pour les encourager à poursuivre leur rêve de jouer au football.

Ce tournoi riche en enseignements doit continuer pour le bonheur de la jeunesse congolaise