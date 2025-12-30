Congo-Brazzaville: Vie des partis - Guy Anatole Elenga conduit une délégation de la Fédération PCT-Europe au 6ème Congrès ordinaire

Du 27 au 30 décembre, Guy Anatole Elenga, membre du comité central, président de la Fédération PCT-Europe a participé aux travaux du sixième Congrès ordinaire à la tête d'une délégation européenne. Il a livré son message le 29 décembre à Brazzaville face aux 3000 congressistes.

Dans son discours aux accents d'une véritable plaidoirie de la défense des idéaux du parti présidentiel, le président fédéral venu de France s'est révélé, non seulement efficace, mais surtout d'une rare efficience, à la fois dans la forme et dans la puissance des mots. Chaque phrase, finement ciselée, s'est déployée avec une verticalité impressionnante, propulsant la Fédération PCT-Europe au sommet de l'affiche.

Guy Anatole Elenga a rappelé que la Fédération PCT-Europe frange de la diaspora n'est pas en marge de la République. Celle-ci participe pleinement à la vie politique, économique et sociale du pays. Et, à ce titre, elle doit jouir pleinement de ses droits citoyens.

Elle est une composante essentielle et stratégique du PCT, constituant, de ce fait, la voix politique organisée de la diaspora, un espace de mobilisation, de réflexion et d'action au service des idéaux du parti. De par son engagement constant, elle contribue au rayonnement du PCT à l'international et au renforcement du lien indéfectible entre la Nation et ses citoyens établis à l'étranger.

À ce stade, la Fédération est encore en phase de structuration. « Bien que nous soyons la Fédération Europe, notre implantation, à ce jour, se situe essentiellement en France. Nous avons choisi, dans notre stratégie, de commencer par la France en raison de la forte densité de militants du Parti qui y résident », a expliqué le président fédéral.

À l'issue du séminaire tenu en octobre 2023 à Paris, il avait été envisagé d'organiser l'action du PCT en France autour de cinq zones géographiques : l'Île-de-France, le Nord-Ouest, le Nord-Est, le Sud-Ouest et le Sud-Est. Seuls deux comités ont pu être mis en place et structurés à ce jour : le comité Nord-Ouest et le comité Île-de-France. Ces deux comités ont récemment été légitimés par les sessions organisées.

« C'est dans cet esprit que nous soutenons avec détermination une initiative fondamentale : permettre aux Congolais de la diaspora de voter depuis l'Europe. Ce droit est une exigence démocratique, une question de justice et d'égalité. Il est temps que chaque Congolais, où qu'il se trouve, puisse prendre part aux choix décisifs de la Nation », a-t-il expliqué en réaffirmant que la Fédération PCT-Europe est alignée totalement avec les résolutions issues du 6ème Congrès. Il a réaffirmé également l'engagement de la Fédération à poursuivre la mobilisation, ainsi que le plaidoyer, pour leur mise en oeuvre effective.

« Unis, disciplinés et fidèles aux valeurs du Parti Congolais du Travail, nous continuerons à oeuvrer pour une démocratie inclusive, souveraine et participative », a confié Guy Anatole Elenga.

Dans le cadre de l'expansion et du raffermissement du parti, la Fédération PCT-Europe a soumis à la réflexion des congressistes deux propositions. La première, la création d'une Journée de la diaspora, organisée dans nos ambassades, incluant des échanges thématiques, espaces de dialogue, rencontres citoyennes et activités culturelles. La deuxième, l'adaptation du fonctionnement de la Fédération aux réalités spécifiques de l'espace européen, afin d'éviter un modèle d'organisation calqué sur les fédérations nationales, qui ne correspond pas à notre contexte opérationnel.