Ile Maurice: Drishtysingh Ramdenee - «Nous appuierons le GM pour structurer de nouveaux piliers économiques»

interview

Avec le 175e anniversaire de la Chambre de commerce et d'industrie célébré en 2025, quel bilan tirez-vous de cette année et quelles sont vos perspectives pour 2026 ?

L'année 2025 a marqué les 175 ans de la MCCI avec plusieurs événements sur différents plans, mais aussi par rapport à plusieurs sujets préoccupant nos membres. Nous nous attendons à une année chargée. Un contexte économique difficile en 2025 et une résolution forte du gouvernement de rationalisation fiscale essentielle demanderont, pour 2026, une croissance soutenue et un assouplissement de plusieurs contraintes.

D'une part, un retour à une dynamique des marchés ouverts et une réduction de certaines taxes afin que la mobilisation d'investissement suive. Des enablers devront aussi se mettre en place ou être consolidés, que ce soit en termes de logistique, ease of doingbusiness et cost of doing business, des dossiers sur lesquels nos commissions et comités travaillent activement depuis des années.

Comment voyez-vous la collaboration interinstitutionnelle évoluer en 2026 ?

Une synergie inter-agences et institutions se dessine pour diversifier nos marchés d'exportation de biens et de services tout en bonifiant notre secteur financier et des créneaux d'investissement. Cette approche collaborative marque un tournant important dans la manière dont les secteurs public et privé travaillent ensemble sur les grands enjeux économiques.

Les différents comités interministériels mis en place sont bien accueillis car ils favorisent le dialogue, les échanges et les opportunités, entre autres, essentiels pour renverser des tendances baissières vers une croissance accélérée. Cette synergie permet également de mieux coordonner les efforts sur des dossiers complexes comme le développement portuaire, la modernisation des infrastructures, ou encore la diplomatie économique pour développer de nouveaux marchés, notamment sur le continent africain.

Quelles seront les priorités de la MCCI en termes de publications et de travaux l'an prochain ?

La MCCI s'engage dans plusieurs publications en 2026 pour offrir des données et tendances économiques quantitatives. Export Insights, dont l'édition 2025 sera publiée incessamment, fournit une analyse approfondie des marchés d'exportation et des opportunités sectorielles. L'Economic Navigator mensuel continuera de suivre les indicateurs économiques clés et les tendances émergentes. Nos analyses sectorielles fourniront des positions détaillées sur les priorités économiques.

Nos équipes sont disponibles en tout temps pour répondre et guider sur diverses questions liées au business - information sur divers pays en termes de commerce et investissement, guide sur les lois et amendements, obtention de permis, entre autres. Nous poursuivrons nos travaux au niveau de nos commissions Commerce, Industrie et services et nos comités sur la Business Facilitation et l'internationalisation. La commission commerce, par exemple, s'est réunie durant l'année écoulée pour traiter des dossiers variés en lien avec les intérêts et besoins des entreprises, notamment les petites et moyennes. Ces structures permettent une remontée structurée des préoccupations sectorielles et la formulation de recommandations concrètes.

L'autre aspect important sera le lancement de notre comité de Public Private Partnership et Inclusivity pour appuyer nos PME dans leur développement et leur montée en compétences. Ce nouveau comité viendra compléter l'écosystème de support que nous avons développé au fil des années. La série vidéo MCCI Amplify, qui sera lancée prochainement, où les membres viennent présenter leurs activités, illustre également cette volonté de partage d'information et de proximité.

Comment accompagnerez-vous les initiatives de diversification économique ?

Nous appuierons les diverses initiatives gouvernementales portant sur la structuration de nouveaux piliers économiques mais aussi la consolidation de notre base industrielle. Cette double approche, nouveaux piliers et consolidation de l'existant, est essentielle pour une transition économique réussie. Nos comités, notamment celui sur les secteurs émergents, continuent de travailler sur des rapports qui ont été soumis aux autorités, portant sur des secteurs à fort potentiel comme l'économie bleue, la biotechnologie, le secteur du digital, le ship registration, entre autres. Ces rapports incluent des partages d'information et la structuration de plaidoyer afin de définir des plans de développement pour ces secteurs, en lien avec les impératifs du public et du privé.

Au niveau régional, nous présidons le comité de la COMESA sur les technologies et appuyons des projets qui portent sur l'économie bleue, la biotechnologie marine, l'écoconstruction, la biodiversité. Cette dimension régionale estintéressante pour positionner Maurice comme hub stratégique. Notre programme Xport Accelerator, qui accompagne cette année 20 PME vers les marchés africains, un marché de plus de 1,2 milliard de consommateurs répartis dans 54 pays, démontre cet accompagnement vers la diversification. La première cohorte de 18 PME en 2024 a bénéficié d'un diagnostic approfondi, et cinq d'entre elles sont revenues pour l'édition 2025.

Aussi, nos outils digitaux comme DPI, DocuCheck et Track2Asset, développés à partir des standards GS1, facilitent également la transformation digitale et la montée en compétences de nos membres. L'initiative A Piece of Paradise prépare notamment les exportateurs mauriciens aux exigences du marché européen pour 2026. Le comité de réindustrialisation, récemment mis en place, se focalisera sur la réingénierie et la diversification des business models des membres pour assurer la continuité et le renforcement de notre base manufacturière.