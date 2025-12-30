Ile Maurice: Didier Chui Chun Lam - «Manger sainement, préparer ses repas à la maison et se faire plaisir reste possible»

interview

Didier Chui Chun Lam, 50 ans, habitant de Cascavelle, a passé plus de 25 ans dans la grande distribution, la vente et le «retail». The Pasta Chef n'est pourtant pas né d'un projet commercial, mais d'un changement imposé par des soucis de santé. En cherchant à mieux contrôler son alimentation, il se met à fabriquer des pâtes fraîches à la maison. Peu à peu, les recettes aux légumes trouvent leur public et donnent naissance à une initiative artisanale axée sur le mieux-manger.

Comment est née l'aventure The Pasta Chef et d'où vient votre passion pour les pâtes fraîches ?

Il y a quatre ans, j'ai subi deux opérations chirurgicales en l'espace de 15 jours, liées à une mauvaise alimentation. À la suite de cela, certains aliments m'ont été interdits, notamment le dholl puri, mais surtout le minn bwi. Quelques semaines plus tard, je suis tombé par hasard sur une machine permettant de fabriquer des nouilles. J'ai alors commencé à préparer mon propre minn bwi à la maison, sans sel, sans matières grasses, ni colorants ou conservateurs.

Pourquoi avoir choisi de travailler des tagliatelles et des raviolis à base de légumes plutôt que des pâtes classiques ?

L'idée est venue de mon fils Mathis, qui m'en a fait la demande. Ma femme a ensuite trouvé des cours en ligne pour apprendre à faire des pâtes fraîches. J'ai également bénéficié des conseils de chefs cuisiniers qui m'ont encouragé à me perfectionner. Progressivement, nous avons commencé à incorporer des légumes, en commençant par des épinards frais provenant d'un petit planteur du coin, puis la betterave, le butternut, la tomate, les fines herbes et le curry.

Au départ, il ne s'agissait pas d'un projet commercial, mais d'une démarche familiale pour mieux manger. Les pâtes aux légumes se digèrent mieux, notamment le soir, et l'objectif était de consommer des produits faits maison, sans conservateurs, colorants ni additifs. Puis, les amis ont goûté, apprécié et commencé à en acheter.

Quels défis avez-vous rencontrés en développant des pâtes aux légumes, notamment en termes de texture et de conservation ?

Le principal défi a été de trouver le bon packaging, tout en composant avec le coût des matières premières afin de garantir une qualité constante. Le processus de fabrication est très rigoureux et repose sur le respect précis des dosages. La conservation ne pose pas de difficulté particulière et la cuisson reste simple et rapide : trois à cinq minutes pour les pâtes, et deux à trois minutes pour les raviolis.

Y a-t-il une recette, une couleur ou un produit qui a une histoire particulière pour vous ?

Sans hésitation, le curry. Je l'ai découvert par hasard à Highlands, en achetant de la poudre de curry à un vieil homme à bicyclette qui vendait son produit sous la pluie. J'ai tout de suite compris qu'il s'agissait d'une poudre faite maison, au parfum unique. J'ai alors essayé des pâtes au curry, accompagnées d'une rougay touni. Le résultat a été une vraie découverte, avec une saveur profondément mauricienne.

Quelle place accordez-vous à l'alimentation saine dans votre démarche ?

Les pâtes fraîches aux légumes sont plus digestes, faciles à cuire et restent al dente. Les recettes sont simples, rapides à préparer et adaptées au quotidien. Les pâtes ne se cassent pas à la cuisson et retiennent bien les sauces. Manger sainement, préparer ses repas à la maison et se faire plaisir reste tout à fait possible, même avec une vraie sauce carbonara.

Comment voyez-vous l'évolution de The Pasta Chef dans les mois ou les années à venir ?

Pour l'avenir, The Pasta Chef entend poursuivre l'innovation et rendre ses produits accessibles à ceux qui souhaitent bien manger, sans culpabilité. Les commandes se font actuellement via WhatsApp ou sur Facebook, avec des points de retrait à Curepipe et à Cascavelle, ainsi que dans plusieurs autres lieux dans le centre. L'équipe est également en discussion pour étendre la disponibilité dans certaines épiceries.