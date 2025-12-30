Ile Maurice: PSAC Re-Assessment 2025 - Résultats attendus le 6 janvier

30 Décembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Hansa Nancoo

À travers un communiqué, le Mauritius Examinations Syndicate (MES) informe que les résultats du PSAC Re-Assessment 2025 seront disponibles le mardi 6 janvier 2026. À Maurice, les chefs d'établissement des centres de réévaluation sont invités à se rendre au MES à 7 heures pour récupérer les résultats des candidats scolaires et privés. La distribution aux responsables et aux candidats concernés se fera le même jour, entre 9 heures et 13 heures.

À Rodrigues, les chefs d'établissement devront se présenter à la Commission for Education à Malabar, le mardi 6 janvier, à 13 heures, pour collecter les résultats. La remise aux responsables et aux candidats aura lieu entre 14 heures et 15 heures.

Les responsables des candidats scolaires et privés sont priés de récupérer les résultats dans les établissements où les élèves ont passé la réévaluation. Ils devront se munir de leur carte d'identité nationale ou de leur carte d'étudiant.

À noter que la rentrée scolaire est prévue pour le 12 janvier 2026.

