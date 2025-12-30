Sénégal: Kaolack/Marre des difficultés rencontrées à la Sonacos - Les opérateurs décrètent un mot d'ordre de grève

La Fédération nationale des opérateurs, stockeurs privés et transporteurs (FNOSP/T) a décrété hier, lundi 29 décembre 2025, un mot d'ordre de grève. Ils décident ainsi de suspendre toutes les activités avec la SONACOS, tant que qu'il n'y aura pas de négociations sérieuses pour mettre fin aux nombreuses difficultés rencontrées et dont les opérateurs souffrent à outrance. Cette colère découle des multiples dysfonctionnements notés dans leurs transactions commerciales avec la SONACOS.

Depuis le 8 décembre dernier, date du démarrage officiel de la campagne de commercialisation des graines d'arachide, avec la SONACOS notamment dans les régions de Louga, Diourbel, Ziguinchor et Kaolack, les opérateurs poursuivent inlassablement leurs activités de collecte sur le terrain. Mais ils sont confrontés aux retards énormes dans la livraison des chèques par la SONACOS. Ces chèques qui, selon le décret n°85-168 relatif au fonctionnement du système carreau-usine, doivent parvenir aux contractants au plus tard les 72 heures ayant succédé à la livraison du produit, ne sont toutefois pas livrés à temps.

En atteste, déplorent-t-il, au niveau de son unité industrielle de Lyndiane (Kaolack), la SONACOS reste deux (2) voire trois (3) semaines avant d'honorer la créance. Sans avance sur la facture ni financement de l'État ou de la SONACOS, ces opérateurs n'ont pas hésité de remettre sur table la question de la dette. Chiffrée à 200 milliards de FCFA, pour la période 2023/2024 avec un reliquat de 64 milliards non encore remboursée, les opérateurs tiennent à ce que les 130 milliards de FCFA restant leur soient versée, pour une bonne poursuite de cette campagne et sans rupture aucune pour les opérateurs.

Dans l'attente, à ce jour, au niveau des quatre (4) entreprises de la SONACOS, pas moins de 700 camions chargés, soit 18.000 tonnes, sont en stationnement. Alors que, selon les statistiques, 43.000 tonnes sont déjà réceptionnées par la SONACOS. A Kaolack, cette quantité s'élève à 15.000 tonnes. En l'espace de quinze (15) jours d'activités, une quantité de 60.000 tonnes d'arachide est déjà disponible au niveau de la SONACOS. L'équivalent de 20 milliards de FCFA. Seulement, jusqu'à la journée d'hier, lundi 29 décembre 2025, pas plus de 7 milliards FCFA ont été payés, nous racontent les opérateurs.

Toutefois, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase c'est lorsque la SONACOS a voulu imposer le passage des camions à l'unité de conditionnement. Une mesure que les opérateurs ne peuvent accepter, car soupçonnant l'entreprise d'abus sur les opérations de réception. Déjà, par rapport à ses méthodes de contrôle, la SONACOS, indique les opérateurs, il suffit de déceler des manquements dans deux (2) ou parfois un sac (1) d'échantillonnage pour retourner un camion tout entier et son chargement, sous prétexte qu'il cache une grande quantité de sable.

Le président régional de la FNOSPT/T, El Hadji Bou Goumbala, déclare : "depuis le début des opérations, le 8 décembre dernier, nous nous sommes investis à soutenir la campagne. Nous sommes en permanence sur le terrain et nous continuons d'acheter des graines auprès des producteurs. Mais nous avons estimé que la SONACOS connait un problème de trésorerie et, à la limite, cherche par tous les moyens à ralentir les opérations de commercialisation. A présent il faut qu'elle essaie d'apporter des solutions à ce problème, en convoquant les opérateurs afin qu'ensemble ils trouvent les meilleures pistes à entreprendre pour sortir de cette impasse", a-t-il précisé.