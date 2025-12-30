Cote d'Ivoire: Déversement accidentel de produits pétroliers - Le gouvernement active un plan d'urgence pour protéger les plages

Un déversement accidentel de produits pétroliers, survenu dans la nuit du 27 décembre 2025, a entraîné une pollution partielle de plusieurs plages du littoral ivoirien, notamment à Grand-Bassam, Azuretti, Modeste et Mondoukou. L'incident s'est produit lors d'une phase de test de déchargement de pétrole brut léger sur le site de la Bouée 2 de la Société ivoirienne de raffinage (Sir), à Vridi, dans la commune de Port-Bouët.

Dans une déclaration officielle rendue publique le lundi 29 décembre 2025, le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Assahoré Konan Jacques, a assuré que « tous les dispositifs d'intervention d'urgence ont été immédiatement activés dès la constatation de l'incident », en étroite collaboration avec les services techniques compétents, notamment le Ciapol, ainsi qu'avec les équipes spécialisées de la Sir.

Selon le ministère, plusieurs actions ont été engagées afin de limiter l'impact de la pollution et de protéger les écosystèmes marins et côtiers, notamment la mise en place de barrages flottants pour contenir la nappe d'hydrocarbures, le déploiement d'équipes spécialisées pour la récupération des produits pétroliers, la surveillance continue de la qualité des eaux et du littoral, ainsi que le nettoyage progressif des plages affectées.

Par mesure de précaution, l'accès aux plages concernées a été temporairement restreint. Les activités de baignade, de pêche et de loisirs nautiques y sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. « Même si aucun impact sur la santé humaine n'a été signalé à ce stade, les populations riveraines sont invitées à ne pas consommer les ressources halieutiques retrouvées sur les plages et à respecter strictement les consignes de sécurité », a insisté le ministre.

Assahoré Konan Jacques a réaffirmé l'engagement du gouvernement en faveur de la protection de l'environnement et de la transparence de l'information, tout en assurant que « la remédiation complète des zones affectées sera menée à son terme ». Une enquête est par ailleurs en cours afin de déterminer les causes exactes de cet incident et de prévenir toute récidive.