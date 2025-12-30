Cote d'Ivoire: Filière hévéa - Olam Agri Rubber mise sur la logistique pour doper la compétitivité du secteur

En lançant le programme « Dêmin » le mardi 23 décembre 2025, à Abengourou, dans l'Est de la Côte d'Ivoire (à 207 km d'Abidjan), Olam Agri Rubber s'attaque à l'un des principaux goulets d'étranglement économiques de la filière hévéa : la logistique de collecte et de transport de la matière première. L'initiative vise à améliorer la mobilité des producteurs partenaires et à renforcer la performance globale de la chaîne d'approvisionnement.

Après le programme « Gouassou », consacré à la pérennisation des planteurs et celui de « Nassey », orienté vers le développement communautaire, « Dêmin », qui signifie « soutien » en langue malinké, cible un levier à fort impact économique. Le coût élevé du transport du fond de tasse pèse en effet lourdement sur les marges des producteurs et sur la régularité des livraisons, avec des répercussions directes sur la productivité industrielle.

Déployé en partenariat avec Alios Finance, le programme permet l'acquisition de véhicules neufs et d'équipements essentiels, selon un modèle de financement adapté aux revenus des bénéficiaires. L'objectif est de réduire les délais et les coûts d'acheminement, d'améliorer la bancarisation des fournisseurs et de sécuriser les flux d'approvisionnement, explique Brahima Coulibaly, responsable des achats.

Pour cette phase pilote, onze véhicules, représentant un investissement de plus de 250 millions de Fcfa, ont été acquis. Huit véhicules de type Kia ont été attribués à cinq coopératives et à trois planteurs, jugés stratégiques au regard de leur régularité dans les livraisons. « Ces véhicules sont de véritables accélérateurs de développement pour les acteurs les plus performants de la filière », a souligné Mohideen Basha, directeur de l'approvisionnement durable à Olam Agri Rubber.

Au-delà de l'appui matériel, « Dêmin » introduit un mécanisme de remboursement souple, étalé sur une période de 12 à 48 mois, visant à préserver la trésorerie des producteurs tout en favorisant leur autonomisation. Cette approche contribue à la professionnalisation des acteurs locaux et à la stabilisation de l'approvisionnement industriel. Cette stratégie s'inscrit dans la trajectoire de croissance de l'entreprise en Côte d'Ivoire.

Implantée à Aniassué depuis 2015, la société a multiplié par cinq sa capacité de transformation, passée de 22 000 à 110 000 tonnes en dix ans. Avec une usine de 80 000 tonnes dans l'ouest ivoirien et un objectif de 500 000 tonnes à terme, la sécurisation de l'amont agricole devient un impératif économique.

Présente dans plus de 30 pays et gérant annuellement près de 45 millions de tonnes de produits agricoles, l'entreprise illustre, à travers « Dêmin », une stratégie dans laquelle l'investissement logistique apparaît comme un levier clé de compétitivité, de durabilité et de création de valeur partagée.