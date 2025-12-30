Cote d'Ivoire: Bienfaisance - Des étudiants sacrifient leur argent de poche pour offrir Noël à des enfants démunis

Environ 200 enfants issus de familles démunies ont bénéficié d'un arbre de Noël, le 24 décembre 2025, au club municipal de Cocody Deux-Plateaux. La cérémonie, qui s'est voulue différente des autres arbres de Noël, est l'initiative d'un groupe d'étudiants ivoiriens issus d'universités occidentales et nationales. Ces derniers ont consenti à épargner leur argent de poche afin d'offrir à leurs jeunes frères un moment de joie et de bonheur inespéré.

Regroupés au sein de la God's Gift Foundation, ces jeunes, âgés de 18 à 23 ans, ont offert des cadeaux, de l'animation et un repas complet, pour un coût global estimé à un peu plus de 1,5 million de Fcfa. Cette Ong n'en est pas à sa première action, selon sa présidente, Emlyss Lath, étudiante dans une université anglaise, à peine âgée d'une vingtaine d'années.

« Chaque année, nous définissons un thème qui sert de fil conducteur à toutes nos activités. Cette année, nous avons misé sur la santé. À ce titre, nous avons effectué des dons de médicaments dans plusieurs hôpitaux, notamment au Chu de Treichville, où nous avons soutenu des enfants souffrant d'insuffisance rénale. Nous avons également apporté une aide à une fondation qui s'occupe des enfants drépanocytaires afin de contribuer à leur prise en charge », a-t-elle expliqué.

Toutes ces actions ont été réalisées grâce aux fonds constitués exclusivement par l'épargne de leur argent de poche. C'est donc avec fierté que certains parents de ces jeunes philanthropes ont accompagné leurs enfants à ce moment de partage avec les tout-petits.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Emlyss Lath, accompagnée du trésorier de la fondation, Ycam Ogni, a lancé un appel aux étudiants ivoiriens, vivant en Côte d'Ivoire ou à l'étranger, à rejoindre la God's Gift Foundation afin d'unir leurs efforts. « Nous croyons que nous n'avons pas besoin d'être riches pour donner. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir », ont-ils conclu en choeur.