Cote d'Ivoire: Législatives 2025 - Siandou Fofana, l'architecte du tsunami du RHDP dans l'Indénié-Djuablin

Le scrutin législatif du 27 décembre 2025 restera comme un tournant politique majeur dans la région de l'Indénié-Djuablin. Sous l'impulsion de Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs, maire d'Agnibilékrou et désormais député de cette circonscription, le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) a réalisé une performance historique en raflant les six sièges mis en jeu dans la région.

Cette victoire éclatante, qui consacre un score parfait de 6 sièges sur 6 pour le parti présidentiel, s'apparente à un véritable raz-de-marée électoral. Elle traduit, à l'analyse, le fruit d'une mobilisation intense, méthodique et coordonnée des cadres et militants du RHDP dans l'Indénié-Djuablin, avec Siandou Fofana à la manoeuvre.

À la tête de cette dynamique politique, le ministre Siandou Fofana a su fédérer les énergies autour d'un objectif clair : consolider l'ancrage du RHDP dans la région, assurer une victoire nette à ses candidats et renforcer la base politique du Président Alassane Ouattara. Le résultat est sans appel. Longtemps disputée, la région s'impose désormais comme une véritable citadelle du RHDP, reléguant au second plan des formations politiques concurrentes, notamment le PDCI.

Au-delà des chiffres, ce succès électoral est également révélateur de la popularité du Président Alassane Ouattara et de l'adhésion massive des populations locales à la vision et aux actions portées par son parti. Il met surtout en lumière le leadership affirmé de Siandou Fofana, dont la stature de leader politique et de technocrate aguerri se trouve davantage consolidée sur l'échiquier national.

En confiant à Siandou Fofana les rênes du parti présidentiel dans l'Est du pays, le RHDP, sous la conduite du Président Alassane Ouattara, a manifestement fait le choix de l'efficacité et de la performance. Le succès des législatives 2025 dans l'Indénié-Djuablin vient confirmer la pertinence de cette option stratégique.

Fidèle à son esprit de rassemblement, Siandou Fofana a, au lendemain de la proclamation des résultats, tenu à féliciter l'ensemble des nouveaux élus du RHDP, tout en exprimant sa gratitude aux cadres de la région, aux militants et aux populations pour leur mobilisation exemplaire. Il a également adressé une mention spéciale à François Youl Sansan, Directeur général des Marchés publics, saluant son engagement constant et déterminant dans la victoire du parti houphouëtiste.

L'élection de Siandou Fofana comme député d'Agnibilékrou apparaît ainsi comme la reconnaissance d'une popularité solidement ancrée et d'une influence politique réelle dans la région. Apprécié pour son expertise, son sens du devoir et son engagement en faveur du développement, il demeure profondément attaché à son aire culturelle de l'Indénié-Djuablin et à sa ville natale d'Agnibilékrou, qu'il considère comme un véritable sacerdoce à servir.