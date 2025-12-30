Cote d'Ivoire: Législatives 2025 - Maurice Kakou Guikahué prend acte des résultats

À la suite de la proclamation des résultats provisoires des élections législatives du 27 décembre 2025 par la Commission électorale indépendante (CEI), Maurice Kakou Guikahué a livré une déclaration ce lundi 29 décembre 2025.

Dans un message adressé aux populations, le candidat a reconnu que la victoire espérée ne s'est pas matérialisée, estimant que « les électeurs n'ont pas pleinement adhéré à la vision développée pour la région ». Tout en prenant acte du verdict des urnes, il a tenu à exprimer sa reconnaissance aux populations de la circonscription électorale de Dougroupalegnoa, Doukouyo, Gnagbodougnoa, Serihio (CNES et sous-préfecture) ainsi qu'à celles de Gagnoa (sous-préfecture), pour leur soutien constant tout au long de la campagne.

Malgré cette issue électorale, le cadre de Gagnoa a réaffirmé sa détermination à poursuivre son engagement au service des populations. Il a notamment insisté sur l'achèvement des travaux de la sous-préfecture de Dougroupalegnoa, dont l'ouverture prochaine a été annoncée, ainsi que sur la poursuite du dossier d'acquisition des jugements supplétifs au profit des élèves dépourvus d'extraits de naissance.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour Maurice Kakou Guikahué, ces actions demeurent prioritaires et s'inscrivent dans une dynamique de développement local et d'amélioration durable des conditions de vie des populations, au-delà des échéances électorales.

Le candidat a par ailleurs salué l'engagement de son équipe de campagne, restée mobilisée à ses côtés « dans tous les villages et campements de la circonscription » durant les semaines ayant précédé le scrutin. Exprimant sa gratitude à l'ensemble de ses soutiens, il a lancé un appel à la reconnaissance mutuelle, à la cohésion sociale et au respect du choix démocratique des électeurs.

« Que Dieu, qui est amour, rende au centuple à tous ceux et celles qui m'ont apporté leur soutien », a-t-il conclu, dans un message empreint d'apaisement et de responsabilité.