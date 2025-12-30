Afrique: 8es de finale de la CAN 2025 - Côte d'Ivoire, Cameroun et Mozambique qualifiés

Les trois équipes restantes du groupe F, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Mozambique sont d'office qualifiées pour les huitièmes de finale de la Can 2025. En effet, ces équipes profitent de la victoire du Maroc (3-0) sur la Zambie et du match nul du Mali (0-0) face aux Comores, l'équipe qui suit, la Zambie n'a que 2 points et celle venant en troisième position dans le groupe B, l'Angola n'a pas fait mieux. Les Palancas Negras sont éliminés avec 2 points, loin du compte. Ces deux performances font la promotion des équipes du groupe F qui voit le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Mozambique accéder aux 8es de finale avant-même de fouler la pelouse demain. Puisque le troisième de ce groupe F aura, au pire des cas, 3 points au soir de la 3e journée.

Si la Côte d'Ivoire termine 1ᣴe du groupe F, alors, elle affrontera le 2e du groupe E. Ce sera soit le Burkina Faso ou le Soudan. Tout dépendra du classement à l'issue de la dernière journée, ce 31 décembre.

Explosion de joie dans le royaume

Les Marocains n'ont pas boudé leur plaisir, ce lundi soir, après la victoire sur la Zambie au terme de la dernière journée des matchs de groupes, dans le groupe A, le royaume a explosé de joie. Bruits de moto, Vuvuzelas et klaxons ont retenti jusque très tard dans la nuit. Hommes, femmes, enfants filles et garçons sillonnaient les rues en brandissant le drapeau rouge frappé d'une étoile verte à cinq branches au centre. Cette brillante victoire qualifie le Maroc pour les huitièmes de finale de la Can 2025.

Avec le pays organisateur, dans ce groupe A, les aigles du Mali également sont qualifiés pour cette phase à élimination directe. Les Maliens n'ont pas été aussi pimpants que les Marocains. Ils n'ont pas pu battre les Comores, qui les ont baladés, en première mi-temps, au stade Mohamed V de Casablanca, mais le nul (0-0) obtenu a suffi pour faire leur bonheur.

Le Mali se qualifie pour les huitièmes de finale en terminant deuxième du groupe A avec 3 points. Les Comores sont éliminés de la compétition, avec 2 points à leur compteur.

A noter que le premier du Groupe A le Maroc croisera en 8es de finale les meilleurs 3e des groupes groupe C/D/E. Le Mali, deuxième de ce groupe sera face au 2e du Groupe C.