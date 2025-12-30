Cote d'Ivoire: Coopération ivoiro-coréenne - L'Association coréenne de taekwondo et la Fondation Cheick Cissé signent un partenariat

30 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

L'Association coréenne de taekwondo (Kta) et la Fondation Cheick Cissé ont signé récemment un accord qui va aider à booster la pratique du taekwondo en Côte d'Ivoire.

Ce MoU a été paraphé à Nairobi par le président de la Kta et le président de la Fondation, en présence du président de World taekwondo, lors du World taekwondo démonstration championship.

« Ensemble, nous ouvrons un nouveau chapitre pour nos athlètes, nos maîtres et notre jeunesse. Ce partenariat prévoit l'équipement des clubs et centres d'entraînement en Côte d'Ivoire, des camps techniques annuels avec des experts coréens, des programmes d'échange avec l'équipe nationale coréenne, et d'autres initiatives pensées pour le développement durable du taekwondo ivoirien », a déclaré Cheick Cissé.

Au-delà du sport, dit-il, cet accord est aussi un pont diplomatique entre la Côte d'Ivoire et la Corée, renforçant les liens d'amitié et de coopération entre nos deux nations à travers les valeurs universelles du taekwondo.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.