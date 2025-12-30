Cote d'Ivoire: Coopération ivoiro-coréenne - L'Association coréenne de taekwondo et la Fondation Cheick Cissé signent un partenariat

L'Association coréenne de taekwondo (Kta) et la Fondation Cheick Cissé ont signé récemment un accord qui va aider à booster la pratique du taekwondo en Côte d'Ivoire.

Ce MoU a été paraphé à Nairobi par le président de la Kta et le président de la Fondation, en présence du président de World taekwondo, lors du World taekwondo démonstration championship.

« Ensemble, nous ouvrons un nouveau chapitre pour nos athlètes, nos maîtres et notre jeunesse. Ce partenariat prévoit l'équipement des clubs et centres d'entraînement en Côte d'Ivoire, des camps techniques annuels avec des experts coréens, des programmes d'échange avec l'équipe nationale coréenne, et d'autres initiatives pensées pour le développement durable du taekwondo ivoirien », a déclaré Cheick Cissé.

Au-delà du sport, dit-il, cet accord est aussi un pont diplomatique entre la Côte d'Ivoire et la Corée, renforçant les liens d'amitié et de coopération entre nos deux nations à travers les valeurs universelles du taekwondo.