Sénégal: Bira Sène annonce un programme de plus de 5 milliards pour changer la lutte sénégalaise

Dakar — Le président élu de la Fédération sénégalaise de lutte (FSL), Ibrahima Sène dit Bira, a annoncé avoir ficelé un programme chiffré à 5, 6 milliards de Francs CFA dans le but d'impulser des changements à cette discipline sportive.

"J'ai chiffré mon programme à 5, 6 milliards de Francs CFA. Cela demande une stratégie pour convaincre l'Etat de nous soutenir", a-t-il indiqué dans un entretien avec la chaine spécialisée "Lutte Tv".

Ibrahima Sène a été élu président de la nouvelle Fédération sénégalaise de lutte, dimanche dernier, au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar.

Ancien président du Comité national de gestion (CNG) de lutte de 2020 à 2024, Ibrahima Sène a obtenu 110 voix, devant Kéba Kanté (70 voix) et Hyacinthe Ndiaye dit Manga 2 (18 voix).

"Notre ambition est qu'on puisse s'inspirer du mode de fonctionnement de la FSF [Fédération sénégalaise de football] dans la pratique, la gouvernance, le rayonnement, etc. Nous avons beaucoup de choses à revendre à travers le monde", a fait savoir le nouveau patron de la lutte sénégalaise.

L'ancien dirigeant sportif de Kaolack annonce qu'il compte organiser, après la passation de service avec le président du Comité national de gestion (CNG) de lutte, Malick Ngom, un séminaire avec les membres de la FSL.

"On va en profiter pour essayer de voir les priorités pour affiner un programme. Je vais aussi rencontrer les acteurs de la lutte (promoteurs, lutteurs, managers, amateurs, etc.). On va vers un changement. Cela va nécessiter d'échanger avec les acteurs. Une fédération est différente d'un comité. Nous avons un programme que nous devons suivre", a ajouté Bira Sène.