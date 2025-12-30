Afrique: L'enjeu de la rencontre Sénégal-Bénin et la seconde LFR au menu des quotidiens

Dakar — L'enjeu de la rencontre Sénégal-Bénin, dans le cadre de la 3ème et dernière journée du groupe D de la CAN, et la seconde Loi de finances rectificative de l'année sont au menu des quotidiens reçus, mardi, à l'Agence de presse sénégalaise (APS).

A propos de la rencontre Sénégal-Bénin, prévu, ce mardi, à 19H GMT, à Tanger, Le Soleil souligne que les Lions "visent la tête du groupe D".

"C'est peut-être le match le plus important de cette phase de poules. Ce mardi 30 décembre, à 19h00 Gmt, l'équipe nationale du Sénégal affronte le Bénin. Les Lions auraient pu s'éviter à eux ainsi qu'à leurs supporteurs cette pression. Ils avaient idéalement démarré avec un large succès sur le Botswana (3-0). Le nul (1-1) face à la Rd Congo a tout remis en cause. Un succès Sur les Léopards aurait assuré, non seulement la qualification, mais aussi la première place du groupe qui permet d'éviter certaines grosses cylindrées en 8ème de finale", écrit le journal.

Pour le quotidien sportif Record, "l'objectif est simple pour ce match : gagner largement et sécuriser la 1ère place".

"Face aux Guépards du Bénin, dans le cadre de la 3ème et dernière journée du groupe D, les Lions du Sénégal joueront pour rester à Tanger comme le veut Pape Thiaw et éviter de tomber sur un très gros morceau en huitième de finale. C'est l'occasion de régler le problème de l'inefficacité", note la publication, qui affiche à la Une : "Gagner et rester à Tanger".

L'Observateur abonde dans le même sens : "gagner pour la première place".

"Le football a horreur du vide, et le Sénégal de Pape Thiaw commence à sentir le vertige. Installés sur le trône de favoris, l'Équipe nationale du Sénégal arrive à cette troisième journée avec une obligation de victoire qui ressemble à un ultimatum. Pour les Lions, finir premier n'est pas une coquetterie de champion, c'est une nécessité vitale"', selon L'Obs.

"Gagner et rester à Tanger !", s'exclame également WalfQuotidien.

"Bénin-Sénégal a toujours une petite saveur. Quand il s'agit d'un match à remporter de chaque côté, il y aura forcément une belle opposition, ce mardi, au stade Ibn Batouta de Tanger (19h Gmt). Le Sénégal jouera pour le contrôle de la première place du groupe D. Tandis que le Bénin cherche cette victoire qui pourrait potentiellement le placer parmi l'un des trois meilleurs troisièmes", écrit Walf.

Libération donne les chiffres de la seconde loi de finances rectificative pour l'année 2025 dont le vote est prévu ce matin.

Cette LFR "se justifie par plusieurs facteurs déterminants qui nécessitent une intervention législative pour assurer la sincérité et la régularité des comptes publics", selon le projet obtenu par le journal.

La publication signale que "le présent projet de Loi de finances rectificative (Lfr) numéro 2 maintient inchangé le solde budgétaire global défini par la première Lfr à -1 695,9 milliards de Fcfa, résultant d'une baisse de 137,8 milliards de Fcfa des recettes compensée par une réduction de même montant des dépenses".

"En revanche, ajoute-t-elle, le solde budgétaire de base s'améliore de 35,0 milliards de Fcfa, passant de -633,3 milliards de Fcfa à -598,3 milliards de Fcfa.

"Les baisses de recettes constatées par rapport aux projections de la Lfr 1 portent sur les recettes internes (fiscales et non fiscales) pour 21,2 milliards de Fcfa et sur les recettes externes pour 116,6 milliards de Fcfa. Les ajustements de dépenses portent sur celles financées sur ressources internes pour 56,2 milliards de Fcfa et sur ressources externes pour 81,6 milliards de Fcfa", rapporte Libération.

Le Soleil fait une "plongée" dans les centres pour mineurs de Thiaroye, Guédiawaye et Liberté 6, des "refuges de l'enfance en danger".

"Créés respectivement en 1965, 1969 et 2014, le Centre polyvalent de Thiaroye (Cpt), le Centre de sauvegarde de Pikine-Guédiawaye (Cspg) et le Centre de premier accueil (Cpa) de Dakar sont devenus le refuge de milliers de mineurs en conflit avec la loi ou victimes des agissements délictueux de leurs proches", souligne le quotidien.

Le journal fait "une immersion dans un +monde à part de rééducation, de formation et de conscientisation, avec un personnel dévoué mais confronté à la problématique de la réinsertion des mineurs, à la modernisation des équipements et du cadre de travail, ainsi qu'à une faible capacité d'accueil devant la forte demande".