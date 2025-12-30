Sénégal: Le chantier du deuxième lycée de Richard-Toll exécuté 'à 60%' (Elu)

Richard-Toll — Le deuxième lycée public de Richard-Toll (nord) devrait accueillir ses premiers élèves "dès la rentrée prochaine", les travaux de construction de cet établissement étant exécutés à environ 60 %, a-t-on appris du président de la commission éducation de cette mairie, Mamadou Ciss.

Selon lui, cette visite visait à s'assurer que l'établissement sera prêt pour la prochaine rentrée scolaire en octobre.

L'entrepreneur en charge des travaux a de son côté a assuré que la première phase des travaux sera achevée entre juin et juillet afin de permettre les préparatifs nécessaires.

Environ 540 millions de francs CFA ont été mobilisés pour la construction du deuxième lycée public de Richard-Toll qui sera érigé sur quatre niveaux.

La première phase concerne la réalisation du premier niveau avec 27 salles de classe, un bloc administratif, des laboratoires et des salles de conférence conformes aux normes en vigueur.

L'inspecteur de l'éducation et de la formation (IEF) de Dagana a souligné l'importance de disposer d'infrastructures adaptées, estimant que ce projet répond aux exigences de l'administration éducative.