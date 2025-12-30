Sénégal: Mbour - L'Amicale des chefs de services offre un don à trois pouponnières du département

30 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

L'Amicale des chefs de services du département de Mbour (ouest), une entité qui regroupe les différents responsables des services déconcentrés, a remis, lundi, un lot de matériels aux pouponnières de Mbour, Nianing et Mbodiène.

"C'est un don symbolique qui montre l'engagement [des différents services déconcentrés de Mbour], à soutenir les plus vulnérables, en l'occurrence les tout-petits", a déclaré l'adjoint au préfet Mamadou Farba Sy, lors de la remise de cet appui en présence de plusieurs chefs de services.

Les pouponnières "Vivre ensemble" de Mbour, "Sourire d'enfants" de Mbodiène et "Cité d'Emmanuel" de Nianing ont reçu des denrées alimentaires, des couches, des détergents et des paquets d'eau, entre autres.

"On n'est pas là seulement pour l'Administration. De temps à autre, il nous arrive de nous organiser, de soutenir les nécessiteux", a indiqué l'adjoint au préfet saluant l'engagement solidaire des services déconcentrés.

"C'est un geste assez important à nos yeux, parce que nous avons besoin de ce don", s'est réjoui le coordonnateur de la pouponnière "Vivre ensemble", qui s'est exprimé au nom des bénéficiaires.

Pour Oumar Guèye, ce geste "est un appui conséquent dans le cadre de la prise en charge" des enfants.

Bouclant cette "tournée de solidarité" à la pouponnière "Cité d'Emmanuel de Nianing", après les étapes de Mbour et Mbodiène, l'adjoint au préfet de Mbour a invité les entreprises et les bonnes volontés à "se joindre à [l'initiative], afin de perpétuer cette œuvre de solidarité".

