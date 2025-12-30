Sénégal: La décentralisation, 'pilier fondamental' de la gouvernance publique au pays, selon l'adjoint au gouverneur de Kaolack

Kaolack — Le gouverneur de la région de Kaolack (centre) chargé du développement, a souligné, lundi, l'importance de la décentralisation comme d'un "pilier fondamental" de la gouvernance publique au Sénégal.

"La décentralisation constitue, depuis plusieurs décennies, un pilier fondamental de la gouvernance publique au Sénégal", a notamment dit Mamadou Habib Kamara, rappelant que l'Acte 1 a été marqué par le transfert de compétences aux collectivités territoriales.

Il présidait le démarrage des travaux de la neuvième journée de concertation, entre les acteurs territoriaux et le ministère de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires (MUCTAT), portant sur l'Acte 4 de la décentralisation.

L'Acte 2, a-t-il ajouté, porte sur l'approfondissement de l'autonomie locale, tandis que l'Acte 3 a rationnalisé la carte territoriale et renforcé les collectivités territoriales.

Evoquant l'Acte 4 de la décentralisation, l'adjoint au gouverneur de Kaolack a souligné que la réforme en cours vise à opérer une "rupture qualitative", fondée sur une "une gouvernance intégrée, performante et axée sur les résultats".

"C'est dans cette dynamique [de décentralisation] que s'inscrit la réforme des Pôles territoires, conçue comme un cadre innovant de mutualisation, de coordination et de cohérence des interventions publiques à l'échelle infra nationale", a indiqué l'autorité administrative.

Elle a notamment salué la tenue de cette concertation de deux jours entre les parties prenantes, qui s'inscrit "pleinement" dans la mise en œuvre des orientations stratégiques du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, relatives à la territorialisation des politiques publiques, "levier essentiel de transformation structurelle du Sénégal".

"Les Pôles territoires visent à dépasser la fragmentation des actions publiques, à renforcer les synergies entre les collectivités territoriales et les services déconcentrés de l'Etat et à mieux arrimer les politiques sectorielles aux réalités économiques, sociales et spatiales des territoires", a soutenu Mamadou Habib Kamara.

Selon lui, cette neuvième journée de concertation a pour objectif d'instaurer un "cadre structuré" entre les acteurs territoriaux et institutionnels afin de "consolider" les fondements opérationnels de l'Acte 4 de la décentralisation.

Il ne s'agit pas d'un simple exercice académique, mais plutôt d'un moment stratégique de réflexion collective, destiné à "produire des contributions concrètes, réalistes et applicables".

Les thématiques de ces concertations portent sur la maitrise de l'information territoriale et la digitalisation des collectivités territoriales, les outils et instruments de planification des collectivités territoriales dans le contexte des Pôles territoires, l'organigramme-type des collectivités et à la réforme de la fonction publique locale.