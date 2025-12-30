Sénégal: Matam - Vers une distribution d'intrants à des producteurs impactés par les inondations

Matam — Le Projet de résilience et de développement communautaire de la Vallée du fleuve Sénégal (PRDC-VFS) va remettre, à partir du mois de janvier, des intrants d'une quantité de 264 tonnes, aux producteurs impactés par les inondations dans les départements de Kanel et de Matam, a t-on appris auprès d'un de ses responsables.

"C'est un projet de résilience qui appuie les populations vulnérables de la vallée du fleuve Sénégal. Comme en 2024, cette année aussi nous allons remettre des intrants d'une quantité de 264 tonnes de semences de riz, de maïs, d'oignon, mais aussi d'engrais, d'urée de type DAP, triple 15 et 10-10-20 pour le maraîchage", a déclaré Alassane Kane, chef du suivi et de l'évaluation au sein du projet.

Il s'exprimait, lundi, au terme d'une mission d'information et de partage avec les autorités administratives sur les appuis destinés aux producteurs qui ont été impactés par les inondations liées au débordement du fleuve Sénégal.

M. Kane a fait savoir que le PRDC-VFS a travaillé avec la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du Delta et de la Falémé (SAED), avec laquelle le projet a signé une convention de partenariat pour faire le ciblage, en rapport avec la Direction régionale du développement rural (DRDR).

Cette mission, selon lui, a consisté à présenter aux autorités administratives ces appuis avant leur acheminement dans les communes.

"Nous avons aussi travaillé avec toutes les communes concernées pour expliquer le processus participatif et inclusif de ciblage. Nous avons été rassurés de voir que les maires et les secrétaire municipaux ont tous adhéré aux propositions de répartition faites par la SAED", a soutenu Alassane Kane.

Il a rappelé qu'un projet doit avoir l'assentiment des bénéficiaires par rapport à la démarche qu'il met en place. Et, c'est dans ce sens que le PRDC-VFS a privilégié une approche qui va de la base vers le sommet.

Alassane Kane a annoncé que la distribution des intrants pour la contre-saison froide et chaude est prévue au plus tard le 10 janvier.

Les intrants devant être utilisés pendant l'hivernage vont faire l'objet de discussion et de réajustement pour toucher le maximum de bénéficiaires, a-t-il annoncé.

Pour cette année, quinze communes de la région de Matam vont bénéficier de ces intrants, contre huit en 2024, soit près de 20 000 producteurs bénéficiaires.