Sénégal: Marie Rose Faye fière de la FIDAK et de sa 'pointe d'innovation'

Dakar — La porte-parole du gouvernement, Marie Rose Faye, a fait part de sa fierté de voir la Foire internationale de Dakar (FIDAK) relever chaque année "le défi", "avec en plus une pointe d'innovation".

"C'est une fierté de voir que chaque année, la FIDAK relève le défi [de l'organisation], avec en plus une pointe d'innovation", a-t-elle déclaré lundi lors d'une visite des stands de la FIDAK 2025 (7-31 décembre).

La secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargée des Relations avec les Institutions a fait observer que tous les espaces mis à disposition pour les besoins de la foire "sont pleins".

"On a vu tout ce qui a été emménagé sur 12 000 mètres carrés. Tous les espaces ont été pris et la demande est encore là. D'où l'importance d'appuyer encore plus le CICES pour qu'il puisse donner l'image que l'on attend du commerce extérieur et valoriser davantage son potentiel", a-t-elle dit.

Le président de la République et le Premier ministre "sont fiers de voir l'évolution du CICES", a-t-elle ajouté, en présence de son directeur général, Justin Corréa.

"Nous attendons beaucoup du CICES. Et nous sommes à la disposition du directeur général pour l'appuyer davantage", a insisté la porte-parole du gouvernement, ajoutant que la FIDAK fait partie des "évènements phares" de l'agenda gouvernemental.

"Donc, nous ne pouvions pas manquer de venir participer à ce grand évènement et surtout communier avec les Sénégalais pour valoriser ce qu'est le made in Sénégal", a conclu la secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargée des Relations avec les Institutions.