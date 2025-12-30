Sénégal: Mbacké - Darou Salam Typ étrenne son nouveau centre d'état civil

Mbacké — Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Moussa Bala Fofana, a inauguré, lundi, le nouveau centre d'état civil moderne de Darou Salam Typ, une commune du département de Mbacké (centre), a constaté l'APS.

La mise en service de cette infrastructure s'inscrit dans le cadre du Programme "Nekkal", financé par l'Union européenne et mis en oeuvre par l'Agence nationale de l'état civil (ANEC), à travers un projet de modernisation des infrastructures d'état civil au Sénégal.

Entièrement digitalisé, équipé et connecté au Registre national de l'état civil, le centre permettra aux agents d'enregistrer et de délivrer des actes d'état civil de manière sécurisée, selon une note remise à la presse.

La même source souligne qu'un état civil digitalisé constitue une réponse directe à l'enjeu majeur de la sécurisation du patrimoine de l'état civil.

"Depuis plusieurs années, à Darou Salam Typ, l'absence de documents d'état civil a constitué un frein, une barrière invisible entre les populations et les services de l'État. Aujourd'hui, cette barrière tombe afin qu'aucun enfant de la localité ne soit invisible ou inconnu aux yeux de la nation", a déclaré Moussa Bala Fofana, lors de la cérémonie d'inauguration, en présence des autorités administratives locales et du directeur général de l'ANEC.

Selon le ministre, "ce centre flambant neuf est le fruit d'une vision partagée, celle d'un Sénégal où chaque individu peut jouir pleinement de ses droits grâce à une identité juridique fiable et accessible".

Il a indiqué que cette infrastructure répond à un besoin essentiel des populations de la localité, en rapprochant l'administration du citoyen.

Avec ce nouveau centre d'état civil, a-t-il souligné, les parents n'auront plus à parcourir de longues distances pour déclarer les naissances et les jeunes pourront obtenir plus facilement de documents nécessaires aux examens et autres démarches administratives.

Le ministre a enfin invité les populations de Darou Salam Typ, notamment les organisations communautaires de base, à jouer le rôle d'ambassadeurs de l'état civil, en sensibilisant les familles à la déclaration systématique des naissances, des mariages et des décès.