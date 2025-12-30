Madagascar: Vie communale - Hausse de 100 % des recettes en sept mois

30 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Vero Andrianarisoa

Le bilan des activités de sept mois et demi du maire de Mahajanga, Heriniaina Tia Solofomanga, depuis le mois de mars, est marqué par une hausse de 100 % des recettes fiscales, en cette fin d'année.

« Les recettes ont atteint cinq milliards six cent millions d'ariary en sept mois et demi seulement. Si chaque année la municipalité perçoit deux milliards cinq cent millions d'ariary de recettes. Ceci traduit une bonne gestion et une bonne gouvernance. La redevabilité aux contribuables sera notre priorité », a déclaré le maire.

En outre, la municipalité poursuit la mise en œuvre et l'utilisation de l'informatisation au sein de l'administration. L'objectif est d'améliorer les méthodes de travail et de garantir la transparence et la responsabilité envers la ville et les habitants de Mahajanga.

Dans cette optique, l'utilisation de la nouvelle application WEB GAS (Gestion des activités de chaque service) sera effective en janvier pour tous les employés municipaux.

Une formation et un partage d'expériences ont été dispensés aux employés sur l'utilisation de cette application, il y a dix jours, à l'Hôtel de ville.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.