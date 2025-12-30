Sénégal: La députée Béatrice Germaine Téning Faye insiste sur la transparence budgétaire

Dakar — La députée Béatrice Germaine Téning Faye a adressé mardi au gouvernement quatre "recommandations spécifiques" portant sur le renforcement de la transparence budgétaire, parmi lesquelles la publication régulière de données sur les recettes et les dépenses publiques.

"Publiez régulièrement les données sur les recettes et les dépenses publiques pour une meilleure redevabilité", a-t-elle exhorté, tout en invitant le gouvernement à "prioriser les investissements structurants en ciblant les secteurs clés en infrastructure, éducation et santé pour stimuler la croissance".

La parlementaire intervenait lors de la session plénière ordinaire pour l'examen du projet de loi portant seconde Loi de finances rectificative (LFR) pour l'année 2025.

Elle a également appelé à l'optimisation de la fiscalité, à l'élargissement de l'assiette fiscale en prenant toutefois soin d'alléger "la pression" sur les célibataires, estimant que "l'impôt sur le revenu des célibataires [est] exorbitant".

Mme Faye a par ailleurs invité à gérer la dette "de façon prudente", à privilégier les financements concessionnels et à restructurer la dette intérieure "si nécessaire".

Elle a également appelé à l'implication des acteurs locaux en associant les collectivités territoriales et la société civile, insistant sur le fait qu'en plus de son rôle de représentation et de la légifération, le contrôle de l'action du gouvernement et l'évaluation des politiques publiques font partie des priorités du pouvoir législatif.

Selon la parlementaire, c'est dans ce sens que "la quatorzième législature, sous la direction de son président, a mis en place une direction des services de la planification de contrôle et d'évaluation des politiques publiques".

L'évaluation des politiques publiques, "ce n'est pas juste un truc de bureaucratie", d'autant que l'efficacité de l'action gouvernementale "est vitale", a-t-elle souligné, avant d'appeler à la transparence dont "les clés d'évaluation doivent être claires et connues de tous".

Elle a demandé une plus grande implication de tous les acteurs concernés, des citoyens, des associations et des experts, notant que "leurs retours sont précieux".

"Mesurez l'impact réel, pas juste les chiffres, mais les effets sur la vie des Sénégalais. Soyez prêts à vous adapter", a-t-elle lancé, ajoutant que "l'évaluation des politiques doit être interactive".

"Sachez aussi que notre rôle est de créer la voie [démocratique] et de permettre aux Sénégalais de comprendre l'enjeu réel de chaque franc voté impactant leur quotidien", a assuré la parlementaire.

Béatrice Faye a également invité les membres du gouvernement à "la vigilance", les exhortant à gérer "avec rigueur, responsabilité et efficacité" les budgets votés pour leur département, gage, dit-elle, de l'avenir du Sénégal.