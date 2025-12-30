Sénégal: Guinguinéo - Inauguration d'une place publique entièrement aménagée et embellie

Guinguinéo — Une nouvelle place publique entièrement aménagée et embellie a été inaugurée lundi à Guinguinéo, en hommage à Coumba Daly Diallo, une femme décédée le 9 mai 2025 à la suite d'une agression, a constaté l'APS.

La nouvelle enceinte, baptisée du nom de Mme Diallo, a été inaugurée par Marième Pouye Hanne, la préfète du département de Guinguinéo (centre).

Les chefs de services déconcentrés de l'État, les autorités et acteurs territoriaux, des chefs religieux, toutes obédiences confondues, des représentants d'organisations communautaires de base, entre autres personnalités, ont pris part à cette cérémonie d'inauguration.

Cette place publique se veut "un hommage à toutes les braves dames qui se battent au quotidien pour leurs familles", a soutenu l'autorité administrative, ajoutant que l'aménagement de la "Place publique Coumba Daly Diallo", vise à assurer la sécurité dans cette zone contiguë à la gare ferroviaire de Guinguinéo, délaissée depuis plusieurs années.

La préfète a mobilisé, à cet effet, toutes les forces vives de la commune pour nettoyer cette gare de fond en comble.

"Au moment de ce drame, j'étais hors du département, mais ça m'a fait un choc. Et en rentrant à Guinguinéo, je m'étais faite la promesse de me battre pour renforcer la sécurité dans le département. Quand les populations sont en sécurité, nous avons l'esprit tranquille", a dit Marième Pouye Hanne.

Elle a lancé un appel vibrant pour que la Société des chemins de fer puisse procéder à la relance de la gare, afin que les populations de Guinguinéo et les communes environnantes des retombées de cette renaissance.

"Une commune a besoin d'avoir de l'attractivité, d'activités économiques qui se développent, pour qu'il y ait un impact socioéconomique positif sur les populations", a-t-elle indiqué.

La sécurité étant un maillon "extrêmement important", Marième Pouye Hanne signale avoir pris les dispositions nécessaires, en donnant des instructions aux forces de défense et de sécurité, pour renforcer le maillage sécuritaire du département.

Les populations de Guinguinéo ont lancé un appel vibrant pour l'érection d'un commissariat de Police dans leur chef-lieu de département, afin de permettre à la Gendarmerie de se concentrer dans les zones rurales.

"C'est en projet et les autorités sont pleinement conscientes des défis qui attendent le département, particulièrement la commune de Guinguinéo", a assuré la préfète.

Selon Abdoul Aziz Diop, représentant la maire de Guinguinéo à cette manifestation, au-delà de sa beauté, la "Place publique Coumba Daly Diallo" constitue un appel à l'endroit des collectivités territoriales, pour qu'elles aillent dans le sens de réaliser d'autres infrastructures de base.

Le premier vice-président du conseil départemental de Guinguinéo, Babacar Diop, a de son affirmé que cette place publique est "un symbole de rassemblement, de progrès et de vivre ensemble", et résulte d'une vision et d'engagement citoyen portés par une autorité administrative soucieuse, dit-il, de créer un cadre de vie attractif.