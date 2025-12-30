Sénégal: Kédougou - La montée en puissance de la Gendarmerie nationale, un des faits majeurs en 2025

Kédougou — La montée en puissance de la Gendarmerie nationale et le démantèlement des sites d'orpaillage clandestin pour lutter contre la menace terroriste et l'extrémisme violent font partie des faits marquants à Kédougou durant l'année 2025.

Cinq nouvelles unités de l'Etat-major de la Légion de gendarmerie ont été inaugurées dans cette région du sud-est du pays, en août dernier, par le ministre des Forces armées, le Général Birame Diop.

Il s'agit de la section de recherche de l'Etat-major de la compagnie de la Brigade territoriale de Kédougou, de la Brigade routière de Mako, du Groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention (GARSI 2), le poste de commandement de la compagnie de gendarmerie et la Brigade de recherche routière de Saraya.

L'actualité a également été dominée par le démantèlement de plusieurs sites d'orpaillage clandestins dans les départements de Saraya et de Kédougou. Le dernier démantèlement a eu lieu dans les villages de Bountoun, Mouran et Bantikhoto, dans la commune de Missirah Sirimana, des zones ciblées par les orpailleurs.

En septembre dernier, le Groupe Managem a annoncé la production du premier lingot d'or de la mine de Boto, dans la région de Kédougou. Elle marque l'entrée officielle du site, couronnant ainsi plus de deux ans de travaux intensifs.

L'actualité a été en outre marquée par les braquages occasionnant des morts dans différents sites d'orpaillage dans les départements de Saraya et de Kédougou.

L'année 2025 a été marquée par la réception des routes construites dans le cadre du Programme de modernisation des villes (Promovilles).

Ce programme a réalisé dans la ville de Kédougou des infrastructures routières dont les coûts sont estimés à plus de six milliards de francs CFA.

Au total, plus de 6 milliards ont été investis pour la réalisation de 5,5 kilomètres de voiries assainies et éclairées, 3000 m2 de pavage, 23 infrastructures scolaires. La construction de la Maison de la femme de Kédougou fait également partie de ces réalisations du Promovilles.

Les inondations causées par la montée des eaux du fleuve Gambie qui avait dépassé de 19 centimètre sa cote d'alerte ont aussi retenu l'attention des populations pendant cette année.