Sénégal: Bakel entre inondations et présence des réfugiés maliens en 2025

Bakel — En 2025, le département de Bakel (Est), a été de nouveau touché par les inondations impactant plusieurs concessions de cette circonscription de l'Est du pays qui a également enregistré une entrée massive des réfugiés maliens, en raison de la situation sécuritaire dans ce pays frontalier du Sénégal.

Le 1er juillet 2025, des groupes de personnes se sont déplacés pour trouver refuge sur le territoire sénégalais, notamment dans le département de Bakel, à la suite des attaques d'une position de l'armée malienne à Diboli, localité située à quelques encablures de Kidira.

Deux vagues successives de déplacés, scindées en deux groupes, sont entrées à Bakel et se sont installées dans les villages de Aroundou, Ballou et Daharatou appelé Ouro Thierno.

Le premier groupe était composé d'une quarantaine de personnes et le deuxième d'environ huit personnes et de plusieurs enfants.

Une situation qui avait causé des inquiétudes chez les populations sur la question de leur sécurité.

Le préfet de Bakel, Daouda Sène, a organisé ainsi un rapatriement de ces individus et en signant dans la foulée un arrêté portant interdiction de circulation des motos de minuit à 6 heures pour des raisons de sécurité.

Comme en 2024, le département de Bakel a été touché par les inondations en octobre 2025. Sept localités ont été impactées par la crue du fleuve Sénégal et de la Falémé.

Plus de 200 maisons ont été inondées et 946 hectares d'exploitation agricole engloutis par les lâchers d'eau lancés à partir du barrage de Manantali.

Le gouvernement du Sénégal, à travers le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, avait envoyé les secours en vivres, tentes et matelas, etc, pour soulager les familles.

Au total, 3 825 personnes ont été affectées par ces inondations et plus de 200 familles ont été relogées dans des écoles.