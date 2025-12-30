Sénégal: La LFR motivée par des décrets d'avance pris pour prendre en charge 'des besoins urgents' (Ministre)

Dakar — Le remaniement ministériel du 6 septembre 2025 s'est traduit par une perturbation de l'architecture institutionnelle, obligeant les autorités à prendre des mesures, notamment des arrêtés et des décrets de transfert de crédit, pour adapter l'exécution budgétaire, a souligné, mardi, à Dakar, le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba.

"Des décrets d'avance ont été pris pour prendre en charge des besoins urgents des populations", a-t-il déclaré lors d'une plénière de l'Assemblée nationale sur l'examen du deuxième projet de Loi de finances rectificative (LFR).

Il a cité le décret "relatif au programme d'acquisition de voiture de combat d'infanterie pour un montant de 11 milliards 825 millions de FCFA".

"Il en est de même du Fonds de calamité pour la provision et les imprévus pour un montant de 8 milliards de FCFA. Un autre décret d'avance a concerné l'achèvement des travaux de la polyclinique de l'hôpital Principal de Dakar pour un montant 12 milliards 440 millions de FCFA", a-t-il indiqué.

Le quatrième décret d'avance a porté sur la réaffectation de prévisions de tirage sur les pré-projets à des projets concernant la construction de 46 lycées pour 36 milliards 980 millions de FCFA et d'écoles élémentaires pour 4 milliards 991 millions 970 437 FCFA.

Selon Cheikh Diba, ce décret porte également sur la construction de 46 collèges d'enseignement pour 7,996 milliards de FCFA, l'acquisition d'équipements techniques pour les universités publiques pour 13 milliards 632 millions de FCFA, la construction de l'Université Souleymane Niang de Matam pour 11 milliards 74 millions de FCFA.

Il concerne aussi le projet de construction et d'équipement de 2500 salles de classe, 3000 blocs administratifs équipés, 480 blocs d'hygiène, 500 branchements au réseau d'eau potable, 100 mini-forages équipés et 50 000 mètres linéaires de mur de clôture en matériaux classiques pour un montant de 25 milliards de FCFA, a poursuivi le ministre des Finances et du Budget.

Il a laissé entendre que tout cela doit amener à l'adoption d'une Loi de finances rectificative (LFR), même en fin d'année civile, afin de garantir la transparence ainsi que les questions de redevabilité.