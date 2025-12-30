Sénégal: Ziguinchor - Entre drames, défis sécuritaires et relance économique en 2025

L'année 2025 a été marquée dans la région de Ziguinchor par une succession de faits divers tragiques, des opérations sécuritaires majeures et des initiatives politiques structurantes, traduisant à la fois les fragilités sociales persistantes et la dynamique de reconstruction engagée en Casamance (sud).

Au mois d'août, un drame familial a profondément ému la commune de Niaguis, située à proximité de Ziguinchor. Un père de famille d'une cinquantaine d'années a trouvé la mort dans un incendie volontaire survenu dans la maison familiale, entraînant également le décès de l'un de ses enfants.

Dans le même registre, la localité de Cap Skirring a été secouée par une violente altercation entre des pêcheurs saisonniers et un jeune homme entraînant la mort de ce dernier.

Sur le plan de la lutte contre la criminalité organisée, l'antenne régionale de la Division nationale de lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées (DNTL) a démantelé, en novembre, un réseau de traite internationale opérant entre la Sierra Leone, la Guinée et le Sénégal.

L'enquête, déclenchée après la fuite d'une jeune victime, a conduit à l'interpellation de six individus soupçonnés d'exploitation de jeunes filles recrutées via les réseaux sociaux. Les mis en cause ont été déférés devant le parquet de Ziguinchor.

Dans le domaine judiciaire, une ressortissante nigériane âgée de 23 ans, connue sous le pseudonyme de "Nelly", a comparu le 25 novembre devant le Tribunal de grande instance de Ziguinchor, poursuivie pour suspicion de transmission volontaire du VIH/Sida. Le parquet soutient qu'elle aurait agi en connaissance de son statut sérologique.

Parallèlement à ces événements, l'actualité régionale a été dominée, en décembre, par la tournée économique du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, en Casamance. Durant cinq jours, le chef de l'État a échangé avec les populations, évalué les besoins en infrastructures et réaffirmé l'engagement de l'État en faveur de la paix et du développement.

Cette visite a été ponctuée d'annonces de projets structurants et d'appels à la réconciliation, dans le cadre du Plan "Diomaye pour la Casamance", un programme doté de 53,6 milliards de francs CFA, destiné à soutenir la reconstruction économique et sociale d'une région longtemps affectée par un conflit irrédentiste.

Entre drames humains, enjeux sécuritaires et perspectives de relance, l'année 2025 aura ainsi confirmé le caractère stratégique et sensible de Ziguinchor dans l'Agenda 2050 de transformation nationale.