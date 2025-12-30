Maroc: Port de M'diq - Hausse de 38% des débarquements de pêche à fin novembre

Les débarquements de la pêche côtière et artisanale au niveau du port de M'diq ont atteint 2.447 tonnes (T) à fin novembre 2025, en hausse de 38% par rapport à la même période de l'année précédente, selon l'Office national des pêches (ONP).

La valeur marchande de ces captures a également augmenté de 18% à plus de 89,37 millions de dirhams (MDH), contre plus de 75,90 MDH à fin novembre 2024, a précisé l'ONP dans son dernier rapport sur les statistiques de la pêche côtière et artisanale au Maroc.

Par espèce, les quantités de poissons pélagiques débarquées dans ce port ont progressé de 58% au cours des onze premiers mois de 2025 à 1.145 T, pour une valeur estimée à environ 17,76 MDH (+49%), contre plus de 11,88 MDH/ 726 T à fin novembre 2024, rapporte la MAP.

Les débarquements des poissons blancs ont, quant à eux, augmenté de 57% à 689 T, pour une valeur de plus de 20,88 MDH, contre plus de 15,94 MDH/ 438 T en glissement annuel.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Concernant les débarquements des céphalopodes, ils ont reculé de 9% à 388 T pour des recettes de plus de 26,58 MDH (-4%), tandis que pour les crustacés, les débarquements ont évolué de 20% à 220 T, générant des revenus de plus de 24,12 MDH (+19%).

Au niveau national, les débarquements des produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont atteint 1.048.347 T à fin novembre dernier, en baisse de 15% par rapport à la même période une année auparavant. En valeur, ces débarquements ont reculé de 4% à plus 9,57 milliards de dirhams (MMDH), contre plus de 9,95 MMDH en glissement annuel.