Congo-Kinshasa: Le pays modernise la gestion de son commerce extérieur

La RDC a modernisé la gestion de son commerce extérieur. La Première ministre, Judith Suminwa a procédé, lundi 29 décembre, au lancement de la transmission électronique de la liasse documentaire du système S-ONE de la Société d'Exploitation du Guichet Unique Intégral (SEGUCE) vers SYDONIA World, système automatisé de la Direction Générale des Douanes et Accises (DGDA).

Cette réforme majeure vise à faciliter les opérations d'importation et d'exportation, améliorer la circulation de l'information entre les différents intervenants et renforcer la mobilisation des ressources dans les caisses de l'état.

Selon le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku cette réforme vient notamment réduire les coûts et les délais pour les opérations d'importation, d'exportation et de transit des marchandises, assurer la transparence totale, garantir la traçabilité et faire respecter les normes.

« Je voulais rassurer les opérateurs économiques que cette réforme ne constitue un blocage aux opérations commerciales. Au contraire, ca va réduire le cout, le délai et renforcer la transparence et ca fera à ce que les agents qui étaient tracassés à gauche et droite ne les soient plus », a-t-il souligné.

Pour sa part, la Première ministre a parlé d'une révolution historique pour la RDC qui consolide davantage son intégration dans le commerce international. « L'effectivité de la transmission électronique de la liasse documentaire marque un pas décisif dans le développement du numérique en appui avec le gouvernement. Avec cette avancée majeure, la RDC vient d'élever une décision décisive dans la droite ligne des Objectifs de développement durables », a fait savoir Judith Suminwa.

Grâce à cette dématérialisation, les procédures sont désormais simplifiées et la mobilisation des recettes publiques va accroitre en RDC avec la lutte contre la fraude douanière a indiqué, pour sa part, le ministre des Finances, Doudou Fwamba.

Au-delà d'une simple modernisation technique, cette réforme engage un changement de culture administrative : réduction des délais, traçabilité renforcée, transparence accrue et lutte frontale contre la fraude.

Le gouvernement y voit un levier décisif pour améliorer le climat des affaires, sécuriser les recettes publiques et ancrer davantage la RDC dans les standards du commerce international. Désormais obligatoire pour tous les usagers, le système s'impose comme un point de non-retour.