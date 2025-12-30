Congo-Kinshasa: La Meta AI Floating Bubble indexé à tort d'espionnage

Chers internautes, notre attention porte sur la Meta AI Floating Bubble, cette bulle interactive déployée par l'entreprise Meta, et qui est accusée à tort d'espionner les personnes qui parlent politique dans les zones contrôlées par les rebelles du M23 , avec un risque supposé d'arrestation. Une affirmation qui relève clairement de la désinformation.

Comme vous l'avez sans doute constaté, un message circule depuis quelques jours dans plusieurs groupes WhatsApp, affirmant que cette bulle flottante serait un logiciel espion. L'expéditeur de ce message anonyme, partagé des milliers de fois, invite même les utilisateurs à désinstaller WhatsApp, prétendant que toute discussion politique serait surveillée dans les zones sous contrôle du M23.

Alors Ronely, est-il vrai que cette bulle flottante de Meta a été déployée par les rebelles pour espionner les conversations des gens ?