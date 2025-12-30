Sénégal: La valeur ajoutée réelle du secteur primaire s'est revigorée de 0,1% au 3e trimestre 2025

L'activité du secteur primaire se revigore de 0,1% en variation trimestrielle au troisième trimestre 2025. Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), par rapport au deuxième trimestre de 2025, la valeur ajoutée (Va) réelle du secteur primaire, corrigée des variations saisonnières, s'est revigorée de 0,1%, en raison de la performance des activités de pêche (+16,3%), d'élevage (+0,5%) et de sylviculture (+0,2%). Cependant, cette hausse a été amoindrie par la baisse des activités de l'agriculture (-1,2%).

En glissement annuel, explique l'Ansd, la valeur ajoutée du secteur primaire a augmenté de 7,3%. Cette évolution est portée par la croissance de l'agriculture (+8,4%), de l'élevage (+5,5%), de la pêche (+5,4%) et de la sylviculture (+2,2%).

Quant à la valeur ajoutée du secteur secondaire (en volume Cvs), elle enregistre une augmentation de 3,0% au troisième trimestre de 2025, comparativement au trimestre précédent. Cette hausse de la richesse créée est consécutive à la croissance de la valeur ajoutée des activités de fabrication de produits chimiques de base (+25,0%), du raffinage du pétrole et cokéfaction (+7,1%), des activités extractives (+4,2), des produits de l'agroalimentaire (+3,4%) et du ciment et matériaux de construction (+3,3%). Toutefois, la progression de l'activité du secteur secondaire est amoindrie par le recul des activités de construction (-0,3%).

Par rapport au troisième trimestre de 2024, la valeur ajoutée du secteur secondaire se bonifie de 7,2%, soutenue par l'essor des activités de raffinage du pétrole et cokéfaction (+56,8%), de celles extractives (+21,7%) et de la distribution d'eau et assainissement (+8,4%).

En variation trimestrielle, la valeur ajoutée du secteur tertiaire, en volume Cvs, s'est repliée de 0,1% au troisième trimestre de 2025. La baisse de la valeur ajoutée des activités de transport (-10,7%), des services de santé (-5,6%) et des activités de l'information et communication (-1,5%) ont induit le repli de ce secteur. Cependant, cette diminution est atténuée par la hausse des activités du commerce (+2,3%) et des activités artistiques, culturelles et sportives (+1,5%) et de l'hébergement et de la restauration (+1,3%).

Par rapport au même trimestre de 2024, la valeur ajoutée réelle du secteur tertiaire s'est accrue de 2,4%. Cette croissance est imputable au bon comportement des activités artistiques, sportives et culturelles (+5,6%), des activités d'administration publique (+4,3%), des activités financières et d'assurance (+3,4%), de l'enseignement (+3,2%), des activités immobilières (+2,9%) et du commerce (+2,5%).