Sénégal: Niveau d'emploi au pays - Augmentation de 2,3 points de pourcentage au 3e trimestre 2025

30 Décembre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Au cours du trimestre 2025, le taux d'emploi qui mesure la part des personnes en emploi parmi celles en âge de travailler est ressorti à 40,5%.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) qui donne l'information dans une « Enquête nationale sur l'emploi au Sénégal » (Enes), il a décru de 2,3 points de pourcentage par rapport au troisième trimestre de l'année 2024 où il était estimé à 42,8%. Globalement, explique l'Ansd, le niveau d'emploi est plus élevé en milieu urbain qu'en milieu rural, avec des taux respectifs de 44,3% et de 34,7%. En outre, le taux d'emploi est plus élevé chez les adultes (56,2%) que chez les jeunes (30,4%). De même, précise l'Ansd, il est plus élevé chez les hommes, quel que soit le groupe d'âge considéré (jeunes ou adultes).

S'agissant de l'emploi salarié, l'Ansd informe que sa part, dans le total des emplois, s'est située à 41,0% au troisième trimestre de l'année 2025, soit 2,1 points de pourcentage de plus par rapport à la même période de l'année en 2024 (38,9%).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le niveau d'emploi salarié varie selon le sexe, le milieu de résidence et le groupe d'âge. En effet, le taux d'emploi salarié est plus élevé chez les hommes que chez les femmes, tant au niveau global (46,5% contre 30,7%) que dans chaque milieu (55,0% contre 37,0% en milieu urbain) et (31,1% contre 16,7% en milieu rural). Cette situation prévaut également selon le groupe d'âge : chez les adultes (35,0% pour les hommes contre 20,6% pour les femmes) et chez les jeunes (58,9% contre 45,3%).

Dans la même dynamique, l'Ansd précise que la proportion d'emplois salariés est plus élevée chez les jeunes (54,6%) que chez les adultes (29,5%). Par ailleurs, l'emploi salarié représente 48,4% en milieu urbain et un peu plus d'un emploi sur quatre en zone rurale (26,5%).

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.