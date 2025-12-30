Sénégal: Climat des affaires - Le Sénégal dans le Top 10 africain du Business-Ready de la Banque mondiale

Le Sénégal franchit une étape majeure dans la mise en oeuvre de son Agenda national de transformation économique et sociale. Selon l'Apix dans un communiqué de presse, pour la première fois, notre pays intègre le rapport Business Ready (B-Ready) 2025 du Groupe de la Banque mondiale et se classe 8e sur 27 pays évalués en Afrique, confirmant la pertinence et l'impact des réformes engagées par l'État en faveur d'un environnement des affaires plus juste, plus efficace et plus souverain.

Cette performance, soutient l'Apix, traduit la cohérence entre la vision stratégique portée par les plus hautes autorités de l'État et l'action publique opérationnelle, dans un contexte de transition politique assumée et maîtrisée. Selon l'Apix, elle consacre la volonté de refonder le climat des affaires autour de la transparence, de l'équité, de la simplification administrative et de l'efficacité réelle des politiques publiques, au service de l'investissement productif et de la création de valeur nationale.

«Publié ce jour, le rapport B-Ready 2025, deuxième édition d'une méthodologie rénovée qui succède au rapport Doing Business, évalue l'environnement des affaires sur la base de critères plus équilibrés, inclusifs et orientés vers l'impact concret des réformes. Le Sénégal fait partie des 51 nouvelles économies intégrées à cette phase pilote de trois ans et se distingue par un score global encourageant, confirmant sa place parmi les économies africaines les plus engagées dans la transformation de leur cadre économique.

Le pays obtient un score global encourageant et se positionne à la 8ème place sur 27 pays évalués en Afrique et devant la Côte d'Ivoire », informe l'Apix.

Cette performance, précise-t-on, reflète des progrès significatifs dans l'amélioration du cadre des investissements, la qualité des réformes dédiées au secteur privé ainsi que l'efficacité des services publics destinés aux entreprises. Les données sont principalement collectées auprès d'experts du secteur privé qui notent de manière objective et anonyme, puis croisées avec celles des administrations publiques, afin de mesurer à la fois l'efficacité des réformes et les écarts de perception entre secteur public et secteur privé.

Le rapport B-Ready 2025 prend en compte les données couvrant la période de septembre 2023 à décembre 2024, période marquée par une transition politique majeure, dont la prise en compte renforce la portée des résultats et atteste de la résilience institutionnelle et de la continuité des réformes structurelles.

Dans la dynamique de cette notation, l'Apix, en coordination avec les administrations compétentes, a déjà identifié des réformes prioritaires pour renforcer davantage la performance du Sénégal dans les prochaines éditions 2026 et 2027.

Ces réformes, renseigne l'Apix, seront au cœur des échanges du prochain Conseil présidentiel de l'investissement (Cpi), le cadre stratégique de dialogue public-privé, placé sous l'autorité du Chef de l'État, et instrument clé de l'Agenda national de transformation.