Burkina Faso: Progression de 0,2% des prix à la consommation en novembre 2025

Au mois de novembre 2025, l'Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC) au Burkina Faso atteint 103,3, marquant une progression de + 0,2 % par rapport au niveau enregistré en octobre 2025, selon l'Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) de ce pays.

«Cette évolution résulte principalement de l'augmentation des prix dans plusieurs divisions, notamment Information et communication, dont la contribution à la hausse est de +0,22 point de pourcentage, ainsi que Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles (+0,09 point) et Restaurants et services d'hébergement (+0,05 point)», souligne l' INSD dans son IHPC.

À l'inverse, les divisions Produits alimentaires et boissons non alcoolisées et Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants exercent un effet modérateur avec des contributions respectives de -0,18 et -0,02 point.

Concernant la division Information et communication, l' INSD explique que la progression des prix est due principalement à̀ l'augmentation des valeurs unitaires des services de communication mobile (+4,46 %), malgré une baisse des valeurs unitaires des services d'accès à internet (-5,73 %).

Pour ce qui est de la division Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles, la hausse des prix s'explique essentiellement par la hausse des prix du bois de chauffe (+11,38 %).

S'agissant de la division Restaurants et services d'hébergement , la hausse enregistrée résulte principalement de l'augmentation du prix du mouton grillé (+4,45 %).

À l'opposé, l' INSD note que la division Produits alimentaires et boissons non alcoolisées connaît une diminution des prix, due entre autres à̀ la baisse des prix des céréales (-2,65 %), des légumineuses vertes fraîches ou réfrigérées (-32,30 %), des tubercules, plantains et bananes (-9,62 %), ainsi qu'à celle des légumineuses (-5,17 %).

Quant à̀ la baisse observée dans la division Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants, elle s'explique principalement par le recul du prix du tabac local à chiquer (-2,68 %).

«Globalement, indique l' INSD , la variation mensuelle de l'IHPC est tirée vers le haut par l'augmentation des prix de l'énergie (+1,0 %) et des produits hors énergie et hors produits frais (+0,3 %). » Cependant, cette évolution est atténuée par le repli des prix des produits frais (-0,6 %).

Selon l'origine des produits, la hausse des prix concerne surtout les produits locaux (+0,3 %), tandis que les produits importés enregistrent une diminution (-0,1 %).

Au regard des secteurs de production, l'augmentation des prix touche les produits du secteur tertiaire (+0,7 %), alors que le secteur primaire affiche une baisse (-0,6 %).

Enfin, du point de vue de la durabilité́, l' INSD signale que les services enregistrent une hausse de leurs prix de +0,7 % tandis que les biens durables ont enregistré́ une baisse de prix de -0,2 %.