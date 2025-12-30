Afrique: Le pays renforce sa coopération judiciaire avec la Chine, le Brésil et l'Afrique du Sud

Addis Ababa — La commission permanente des affaires juridiques et judiciaires de la Chambre des représentants du peuple a souligné que les récents accords judiciaires conclus entre l'Éthiopie et ses partenaires stratégiques, à savoir la Chine, le Brésil et l'Afrique du Sud, serviront de pierre angulaire pour renforcer les relations bilatérales et faire progresser l'état de droit.

Au cours d'une session explicative organisée pour délibérer sur quatre projets de proclamations de ratification, le président Etsegenet Mengistu a fait remarquer que ces accords témoignaient de l'influence diplomatique croissante de l'Éthiopie et de son engagement en faveur des normes juridiques internationales.

La session a permis aux experts et aux législateurs d'examiner minutieusement les cadres, afin de s'assurer qu'ils s'alignent parfaitement sur les intérêts souverains et l'intégrité judiciaire de la nation.

L'examen législatif s'est concentré sur quatre instruments distincts de coopération internationale destinés à rationaliser les procédures judiciaires transfrontalières. Il s'agit notamment de deux accords clés avec la Chine, axés sur le transfert des personnes condamnées et l'entraide judiciaire en matière pénale.

En outre, la commission a examiné un traité bilatéral avec le Brésil concernant le rapatriement des personnes condamnées, ainsi qu'un accord officiel d'extradition avec l'Afrique du Sud pour les personnes recherchées dans le cadre de poursuites pénales.

Le ministre d'État à la Justice, Belayhun Yirga, a fourni des éclaircissements complets au cours de la session, soulignant que ces accords sont adaptés aux partenariats stratégiques uniques que l'Éthiopie partage avec chaque nation.

Il a souligné que l'objectif principal est de consolider la coopération juridique, facilitant ainsi la mise en place d'un système judiciaire plus solide et plus efficace qui profite à toutes les parties concernées.

Belayhun a déclaré que ces accords ne sont pas purement procéduraux, mais qu'ils représentent une contribution significative au secteur de la justice, renforçant les liens stratégiques entre les nations. En conséquence, il a exhorté la Chambre à accélérer le processus de ratification afin d'assurer une mise en œuvre rapide.

Soutenant cette vision, Isa Boru, vice-président de la commission permanente, a souligné les implications profondes de ces traités pour l'intérêt national de l'Éthiopie. Il a fait remarquer que l'établissement d'un cadre juridique clair pour l'échange de détenus et l'entraide dans les enquêtes criminelles est essentiel pour l'intégrité du système judiciaire national.

Dans ses remarques finales, Mme Etsegenet a affirmé que la portée de ces accords va bien au-delà du simple transfert de détenus. Elle a qualifié cette initiative de témoignage clair de l'évolution du paysage diplomatique éthiopien, favorisant un climat de confiance mutuelle et de responsabilité partagée dans la poursuite mondiale de la justice.