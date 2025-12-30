Nigeria: Archevêque Nwachukwu - Libérer le pays du « rideau de fumée » de la violence généralisée

En 2025, le Nigeria était le pays qui comptait le plus grand nombre (5) de missionnaires et d'agents pastoraux catholiques assassinés. C'est également dans ce pays que la communauté catholique est depuis longtemps touchée par le fléau des enlèvements à des fins d'extorsion.

Au sujet des violences et des souffrances qui touchent les chrétiens nigérians, l'Agence Fides a interviewé Mgr Fortunatus Nwachukwu, Secrétaire du Dicastère pour l'évangélisation (Section pour la première évangélisation et les nouvelles Églises particulières).

Fortunatus Nwachukwu est né à Nigha, dans le sud de l'ancien protectorat britannique du Nigeria (aujourd'hui République fédérale du Nigeria). Appartenant au peuple Igbo, il est le troisième d'une fratrie de douze frères et soeurs. Deux de ses soeurs cadettes sont mortes pendant la guerre du Biafra (1967-1970).

En tant que fils de l'Église nigériane, comment voyez-vous les données relatives aux agents pastoraux tués au Nigeria en 2025 ?

Tout cela est source d'une grande tristesse. Et aussi d'un peu de honte. Car le Nigeria est l'un des pays les plus religieux au monde. Un peuple de croyants, chrétiens et musulmans. Nous disons tous que nous sommes des gens de paix.

Même nos amis musulmans répètent sans cesse que l'islam est la religion de la paix. Et face à certains faits et certaines situations, j'aimerais voir nos amis musulmans dénoncer et rejeter l'utilisation de leur religion pour commettre des actes de violence. Nous devons tous refuser toute justification de l'utilisation de la religion pour commettre des actes violents allant jusqu'à tuer des personnes.

Y a-t-il un aspect particulier qui vous touche dans les récits de souffrance des chrétiens nigérians?

NWACHUKWU: Les personnes touchées ne veulent pas jouer les héros, ce ne sont pas des gens qui s'exposent à des risques particuliers. La violence les frappe dans leur vie quotidienne, alors qu'ils s'acquittent de leurs tâches : des séminaristes qui vivent dans des séminaires, ou des élèves kidnappés alors qu'ils sont à l'école. Et ceux qui devraient les défendre et les protéger ne font rien.

Y a-t-il des responsabilités précises face à la propagation de la violence ?

NWACHUKWU: Le gouvernement devrait être le premier à avoir honte de nous, Nigérians. Et nombreux sont ceux qui dénoncent l'inaction du gouvernement face à ce qui se passe.

Comment est-il possible qu'un groupe armé enlève 300 enfants, 300 adolescents, d'une école, avec les moyens technologiques de contrôle dont nous disposons aujourd'hui ? S'agit-il seulement d'incompétence ? Ou manque-t-il la volonté de réagir ? Et l'absence de réaction est une source de honte supplémentaire.

Un général a également été capturé par les groupes armés, qui ont ensuite diffusé la vidéo de son exécution. Ils veulent aussi humilier l'armée, dans le plus grand pays du continent.

En novembre, la présidence américaine a classé le Nigeria parmi les pays « particulièrement préoccupants » (« Particular Concern »), en référence précisément aux souffrances des chrétiens. Comment voyez-vous les controverses qui ont entouré cette décision ?

NWACHUKWU: Je trouve ces débats ennuyeux, et ils peuvent même susciter de la déception en raison de l'intérêt et de l'énergie qu'ils parviennent à attirer. Pourquoi devons-nous nous laisser absorber par ces controverses abstraites sur les conflits autour du Nigeria, passer notre temps à discuter pour savoir s'il y a ou non persécution dans ce pays, au lieu d'investir la même énergie dans des mesures visant à éliminer la violence envers les innocents qui est à l'origine de ces controverses ?

Mais peut-on affirmer que les chrétiens sont persécutés au Nigeria ?

NWACHUKWU: En ce qui concerne cette affaire, il convient de tenir compte de certaines données objectives : le Nigeria connaît un effondrement total de la sécurité, qui touche tout le monde. Cette insécurité généralisée est comme un écran de fumée, un « smoke screen » qui empêche de déterminer clairement si certains groupes sont particulièrement visés.

Il y a encore un an, je pensais moi aussi que les violences étaient principalement liées à des conflits entre groupes sociaux ou ethniques, comme celui qui oppose les bergers peuls et les agriculteurs.

Mais d'après les informations que j'ai pu recueillir au cours de l'année dernière, de nombreux signes laissent penser que certains groupes ont l'intention de s'en prendre systématiquement aux communautés chrétiennes. De nombreuses données peuvent être utilisées pour corroborer les affirmations de ceux qui parlent de persécution des chrétiens.

Quels sont-ils ?

La fréquence des enlèvements et des attaques contre les chrétiens semble répondre à un projet systématique. Et lorsque l'on demande l'intervention des forces de sécurité, celle-ci, lorsqu'elle concerne les chrétiens, n'arrive pas ou arrive trop tard. Tout laisse penser qu'il y a une intentionnalité dans le fait de s'en prendre aux victimes chrétiennes.

Comment vérifier l'existence de cette intentionnalité ?

Il faudrait dissiper au moins en partie le « rideau de fumée » de la violence généralisée, afin de pouvoir vérifier s'il existe des groupes directement et systématiquement visés, et si ce rideau de fumée n'a pas été alimenté dans le but de frapper les chrétiens tout en masquant ses intentions.

C'est pourquoi la controverse sur le Nigeria, terre de persécution des chrétiens, est appelée à se prolonger. Et le gouvernement, plutôt que de se limiter à de stériles auto-défenses officielles, devrait prendre en main la question de la sécurité afin de réfuter ceux qui parlent de persécution, voire de génocide des chrétiens au Nigeria. Par exemple, même après l'enlèvement massif de 300 jeunes étudiants, la réaction du gouvernement a été tout à fait discutable.

Mais existe-t-il une frontière claire entre les conflits d'origine sociale ou ethnique et les violences sectaires et religieuses ?

La situation évolue. Auparavant, les facteurs conjoncturels d'ordre social, tels que le conflit entre les bergers nomades et les agriculteurs, prévalaient. Aujourd'hui, il apparaît clairement que les Fulani ne sont pas uniquement des bergers.

Il est évident que ce groupe a été infiltré, certains de ses membres ne s'occupent pas du bétail, se déplacent à moto ou à l'aide d'autres moyens de transport et sont équipés d'armes automatiques d'assaut.

Ceux-ci attaquent désormais les villages, les écoles, les séminaires. Et même le conflit entre éleveurs et agriculteurs est devenu un « écran de fumée » derrière lequel se cache autre chose. Je vois également dans tout cela un autre risque : celui de la diabolisation des Peuls.

À quoi peut conduire cette diabolisation ?

Aujourd'hui, les Fulani sont considérés par tous comme des démons. Tout le monde a peur. Personne ne parle des Fulani honnêtes, qui comptent également parmi les entrepreneurs et les universitaires.

Quand on parle des Fulani, tout le monde pense au terrorisme. Dans cette situation, il suffit d'une étincelle pour que la haine de tous se déchaîne contre eux. Les groupes qui se sont infiltrés exposent tous les Fulani à ce danger, non seulement au Nigeria, mais dans tout le Sahel.

Les évêques parviennent à avoir une vision commune face à ce qui se passe ?

Malheureusement, le « rideau de fumée » de la violence généralisée rend cela difficile. Aujourd'hui, tout le monde accuse les Fulani, mais d'autres groupes de brigands sont également actifs et tirent profit des enlèvements, y compris dans le sud.

La situation se complique, ce qui influence également le regard des évêques, qui émettent des considérations différentes en fonction de l'endroit où ils se trouvent. Quoi qu'il en soit, la plupart d'entre eux, en particulier dans la partie centrale du pays, partagent désormais l'opinion de ceux qui affirment qu'une persécution des chrétiens est en cours au Nigeria.

Les communautés suivent-elles certaines stratégies ou précautions pour faire face à cette situation ?

Alors que les institutions gouvernementales ne semblent pas en mesure d'assurer la sécurité des chrétiens, l'Église catholique et les Églises protestantes et réformées traditionnelles partagent des conseils et des mesures sur la manière d'être plus prudents et d'éviter les risques.

Les groupes pentecôtistes sont généralement plus agressifs dans leurs réactions et dans leur manière de mettre en cause la responsabilité du gouvernement. Entre autres, à la tête de nombreuses institutions se trouvent des personnes qui se déclarent chrétiennes.

Le secrétaire général du gouvernement et le président de l'Assemblée nationale sont catholiques. Le chef de l'armée se déclare chrétien. La femme du président de la République dit être pasteure... Et pourtant, ils ne réagissent pas face à ce qu'ils voient se passer.

Vous êtes bibliste. Comment la Parole de Dieu éclaire-t-elle l'expérience de la souffrance jusqu'au martyre ? Et comment la Tradition de l'Église a-t-elle accueilli et considéré ses martyrs ?

Jésus n'est pas venu pour apporter la mort et la souffrance. Il promet à ses disciples la vie, et qu'ils l'aient en abondance. Afin de pouvoir donner cette vie à ses disciples, Jésus a donné sa vie. C'est dans cette optique que nous devons considérer le martyre chrétien.

Le martyr n'est pas quelqu'un qui va se suicider. Et il est absurde d'appeler martyrs les suicidés. Le martyr est celui qui témoigne de l'amour de Dieu pour tous, à l'imitation du Christ, par participation à son amour.

Le pape François a également parlé de martyre pour ceux qui, pendant la pandémie, ont risqué leur vie pour rester proches du peuple et venir en aide à tous. Le martyre n'est pas un héroïsme dont on peut se vanter. C'est être uni à Jésus et le suivre, être porté par lui. Et ce faisant, il peut arriver que l'on soit appelé à donner sa vie.

Dans la nuit du 24 au 25 décembre, les forces militaires américaines ont mené un raid sur le territoire nigérian dans le but déclaré de bombarder des positions de groupes considérés comme liés à l'État islamique. C'est une voie appropriée et viable pour faire face aux problèmes ?

Un pays peut se trouver dans l'incapacité de faire face à ses crises et à ses divisions sans aide extérieure. Je vois beaucoup d'amis musulmans qui ne savent pas eux-mêmes comment réagir face à ce qui se passe.

Et l'immobilisme du gouvernement est évident. Dans cette situation, une intervention extérieure indirecte visant à soutenir l'État et le gouvernement face aux groupes extrémistes et à aider le pays à éliminer les causes de la violence généralisée pourrait ne pas être tout à fait injustifiée et déplacée. (Agence Fides 30/12/2025)